Eszméletlenre verték és kirabolták ismerősüket

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és fegyházbüntetést indítványozott három elkövetővel szemben, akik a fővárosi Kiserdőben kirabolták ismerősüket és olyan súlyosan bántalmazták, hogy az áldozat eszméletét vesztette – olvasható az ügyészség oldalán. Mint írták, a rablók magára hagyták az áldozatot, sőt beljebb vitték az erdőben, hogy ne fedezzék fel a járókelők.

A vádirat szerint egy társaság – két 30 éves férfi és egy 23 éves nő – 2021. október 23-án délelőtt a XIX. kerület, Határ út metróállomás felé tartó 52-es villamoson utaztak, amelyre egyik férfi ismerősük, a sértett is felszállt. A két férfi odament az ittas és bódult állapotban lévő sértetthez, és felszólították, hogy adjon nekik készpénzt, ismerősük azonban ennek nem tett eleget.

A sértett az egyik megállóban le akart szállni, de az egyik férfi hátulról a társa irányába lökte, aki ököllel fejen ütötte. Az inzultált férfi leszállt, a trió azonban követte, és a Határ út IX. kerületi oldalán található villamosmegállóban beszélgettek. A vádlottak arról győzködték a sértettet, hogy felejtse el a villamoson történteket. A beszélgetés után a sértett elindult a Kiserdő irányába, a vádlottak pedig vele mentek azért, hogy az értékeit erőszakkal megszerezzék.

Az erdős rész szélén a két férfi rátámadt a sértettre, az értékeinek átadását követelték. Mindhárom vádlott bántalmazta a férfit, még akkor is, amikor a sértett a földre került. Amikor észlelték, hogy a férfi elvesztette az eszméletét, a bántalmazást abbahagyták, majd a sértett kabátját magukhoz véve elfutottak.

A vádlottak – miután kiforgatták a kabát zsebeit és abból telefonokat, valamint pénzt szereztek meg – visszamentek a földön fekvő, még mindig eszméletlen állapotban lévő áldozatukhoz, akit az erdős részen beljebb vittek, és mellé tették a kabátját is. A vádlottak ezután a sértettől elvett értékekkel együtt elhagyták a helyszínt, a rendőrség azonban három napon belül elfogta őket.

A sértett – aki súlyos, nyolc napon túli sérüléseket szenvedett – később magához tért, majd kigyalogolt az utcára és egy járókelőtől kért segítséget, aki mentőt hívott. Figyelemmel a bántalmazás módjára, az erőbehatások nagyságára és a sérülések jellegére, a ténylegesnél súlyosabb, életveszélyes sérülés bekövetkezésének is fennállt a reális lehetősége, amelynek elmaradása csupán a körülmények szerencsés alakulásának volt köszönhető.

A Fővárosi Főügyészség a támadókat csoportos rablás bűntettével és életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével vádolja. A főügyészség halmazati büntetésként fegyházbüntetés, illetve a jogtalan haszonszerzési szándék miatt pénzbüntetés kiszabását is indítványozta a vádiratban. Emellett a főügyészség arra is indítványt tett, hogy a bíróság az egyik férfi és a női vádlott korábbi, felfüggesztett szabadságvesztés büntetéseinek végrehajtását is rendelje el.

