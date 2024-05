Fidesz: A béke könnyen elillanhat Magyarországon

„Ez itt Magyarország. Most béke van. De ha nem vigyázunk, ez könnyen elillanhat.Elillanhat, mert külső és belső erők is azon dolgoznak, hogy belerángassanak a háborúba” – írta Facebook-bejegyzésében a Fidesz. A nagyobbik kormánypárt kifejti, azért járják be az országot, hogy elmondják az embereknek, mi a tét június 9-én. A Facebbok-bejegyzés szerint Gál Kinga Fideszes EP-képviselő Mohácson azt mondta: „Hazánk békéjét csak a magyar emberek támogatásával tudjuk megvédeni!”

Borítókép: Gál Kinga (Fotó: Havran Zoltán)