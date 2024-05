Kiderült, hogy melyik magyar településről származnak a verőcei hajóbaleset áldozatai + videó

Öt sülysápi érintettje is van annak a hajóbalesetnek, amely szombat este történt Verőcénél – erősítette meg a Hír TV híradójának a Pest vármegyei település polgármestere. Horinka László arról számolt be, először a sajtóból értesült arról, hogy sülysápiak is tartózkodhattak a kisgéphajón, ezt végül egy ismerőse erősítette meg neki vasárnap este.