Megszólalt a verőcei hajókatasztrófa után eltűnt fiatal lány barátja + videó

– Nézem a naptáramat, és nem vagyok képes rá, hogy töröljem. Nem is adom ki másnak a helyét. Aznap, amikor nem jön el, talán én is elengedem őt. Nagyon szeretett volna igazán felelősségtudó emberré válni, és nagyon sokat dolgozott is ezen, tudatosan. Hihetetlenül sokat fejlődött az utóbbi időszakban. Nagyon ügyes volt, és éppen rájött arra, hogy nem a szépet, hanem a jót kell keresnie a világban. Éreztem rajta, hogy már nemcsak mondja, hogy mi lehetne számára a helyes út, de arra is indult el – fogalmazott Szilvi.