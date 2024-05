Külföldre menekíthették a milliárdokat Magyar Péter bizalmasának bűntársai

Külföldi szála is lehet annak a több milliárdos csalássorozatnak, amibe Magyar Péter jobbkeze, élettársának édesanyja, S. Mária is belekeveredett évekkel ezelőtt – többek között ez is kiolvasható az ügyben indult eljárás irataiból.

Több tanú ugyanis arról számolt be, hogy nekik a vádlottak azt állították, az általuk összegyűjtött pénzt külföldre viszik, és tőzsdén fektetik be. A pénzeket a megtévesztett emberek át is adták, amiből a csalás haszonélvezői luxuskörülményeket biztosítottak maguknak.

Mindezt a történetet persze a rászedett emberek megtévesztésére is kitalálhatták, ugyanakkor más adatok is arra utalnak, hogy jelentős összeg került külföldre a bűncselekményből származó pénzből. A milliárdokat azóta sem találja a hatóság.