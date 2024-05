Menczer Tamás: Orbán Viktor az a vezető, aki meg tudja védeni Magyarország békéjét és biztonságát

– Orbán Viktor volt az, aki mindig megvédte a magyar érdeket a válságok során: a bevándorlás, a covid, a háború, a szankciók, az energiaválság és a gazdasági válság során is – jelentette ki Menczer Tamás.

A legfontosabb kérdés ma, hogy Európa háborúba megy vagy béke lesz

– emelte ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok országjáró fóruma előtt Gödöllőn. Majd jelezte: Orbán Viktor az, aki meg tudja védeni Magyarországot, ha a magyar emberek ott állnak mellette. A baloldali vezetők nem tudják és nem is akarják megvédeni az ország békéjét és biztonságát, és ez igaz az „óbaloldaliakra”, Gyurcsány Ferencre és társaira, és igaz az „újbaloldaliakra”, Magyar Péterre és társaira – tette hozzá.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a németek már kötelező sorozást akarnak

– hangsúlyozta Menczer Tamás. Majd emlékeztetett: Manfred Weber néppárti vezető világosan elmondta, hogy európai szinten akar sorkatonaságot, a német politikusok pedig már ki akarják terjeszteni ezt a férfiak mellett a nőkre is.

A kommunikációs igazgató azt is jelezte, hogy óriási a háborúpártiak nyomása Magyarországon, „mert bele akarnak préselni minket a háborúba”. Pillanatokon belül nagy lesz a nyomás azzal kapcsolatban is, hogy kötelező legyen Magyarországon a sorkatonaság, amely a férfiak mellett a nőkre is vonatkozna – tette hozzá.

A követő lépés az lesz, amiről Emmanuel Macron francia elnök szóvivője beszélt, hogy NATO-csapatokat kell küldeni Ukrajnába

– fejtette ki. Hozzátette: ekkor Magyarországon is hatalmas lesz a nyomás, „hogy ha már besoroztuk a férfiakat és nőket, akkor küldjük őket Ukrajnába”.

A helyzet rendkívül súlyos, napról napra rosszabb, és csak a magyar emberek támogatásával lehet a békepárti pozíciót és az ország békéjét megvédeni – jelentette ki Menczer Tamás.

Ahhoz, hogy ezt a háború felé haladó hajót meg lehessen fordítani, két feltételnek kell teljesülnie. Az egyik, hogy az európai uniós választáson Magyarországról és a többi országból is minél több békepárti politikus kerüljön Brüsszelbe. A másik feltétel az, hogy az amerikai választásokon Donald Trump nyerjen, aki képes arra, hogy békét teremtsen – mutatott rá a kommunikációs igazgató.

A sorsunk a saját kezünkben van, ezért azt kérem mindenkitől, hogy június 1-jén, ha lehetősége van, akkor jöjjön el a békemenetre, Európa, sőt az egész világ legnagyobb békemenetére, és ezt követően június 9-én támogassa a békepárti miniszterelnököt, Orbán Viktort és a Fidesz–KDNP-t a választásokon

– közölte Menczer Tamás.