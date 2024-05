Motorosok mentették meg a magatehetetlenre vert nőt Vizsolynál

Eddig azt lehet tudni a nyomozás alapján, hogy május 4-én délután öt óra körül a gyanúsított a Vizsoly és Novajidrány közötti közút melletti bokros területen bántalmazta a nőt, hogy ellopja a táskáját a benne lévő készpénzzel és mobiltelefonjával együtt.

A nő súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, egy túramotoros társaság talált rá magatehetetlen állapotban.

Úgy sejtik, hogy az elkövető meg is akarhatta ölni a nőt. Ha ezt sikerül bizonyítani, megállapíthatják a nyereségvágyból elkövetett emberölés kísérlete bűntettet is.

A bíróság álláspontja szerint a kiemelkedő tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekmény miatt várható büntetés mértékére tekintettel, amely akár életfogytig tartó szabadságvesztés is lehet, fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, amelyet nem ellensúlyoznak a gyanúsított személyi körülményei. Tartani kell továbbá attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén a tanúk befolyásolásával vagy bizonyítási eszközök eltüntetésével a bizonyítást veszélyeztetné, valamint előéletére tekintettel a bűnismétlés veszélye is reális.