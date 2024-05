Kámforrá vált egy egész ház a magyar faluban, miután ástak mellette egy gödröt

A portál információi szerint egy falubeli gazdálkodó megvásárolt egy ingatlant, aztán lebontotta a lakatlan házat. Ebben talán még semmi szokatlan nincs, azonban a helyiek állítása szerint a férfi úgy akart megszabadulni az építési hulladéktól, hogy markolóval ásott egy gödröt a ház mellett, és ebbe beletolták az ingatlan romjait.

A héten a hulladékgazdálkodási hatóság is megnézte a helyszínt, és elkezdtek vizsgálódni. A portál egyik olvasója szerint kötelezték a tulajdonost arra, hogy szállíttassa el a keletkezett építési hulladékot. Közben megkeresték a rendőrséget is, ők azt mondják, ha valaki a saját telkén eltemeti az építési hulladékot, az önmagában nem bűncselekmény, viszont ha az elásott törmelékben veszélyes hulladék is van, akkor az már igen.