Ezért lehet veszélyesebb a folyékony cukor – egy friss kutatás tisztázza a különbséget

Egy friss kutatás új megvilágításba helyezi a cukorfogyasztás kérdését: nemcsak az elfogyasztott mennyiség számít, hanem az is, milyen formában visszük be a szervezetünkbe. A cukor önmagában sem ártalmatlan, de folyékony formában különösen rosszat tesz, ráadásul sok ital rejtett adalékanyagokat is tartalmaz, amelyek tovább növelik az egészségügyi kockázatokat. Nézzük, miért érdemes jobban odafigyelni arra, hogy milyen formában fogyasztjuk a cukrot!

Miért károsabb a cukor, ha megisszuk?

A cukor ital formájában – például üdítőkben, sportitalokban, édesített kávéban vagy akár koktélokban – gyorsabban felszívódik, mint ha ételben lenne jelen. Ennek oka, hogy a folyékony formájú cukor nem tartalmaz rostokat, fehérjét vagy zsírt, amelyek lassítanák az emésztést és tompítanák a vércukorszint-emelkedést. Ez azt jelenti, hogy az ilyen italok hatására:

hirtelen megugrik a vércukorszint és az inzulinszint;

az agy nem érzékeli időben a jóllakottságot;

és a szervezet túl sok energiát kap rövid idő alatt.

Ez a folyamat különösen megterheli a májat, mivel az italokban gyakran használt fruktóz (gyümölcscukor) nagy mennyiségben zsírrá alakul, és lerakódik a májban. Ez hozzájárulhat inzulinrezisztenciához, ami a 2-es típusú cukorbetegség előszobája lehet.

Így szokhatunk le a cukros italokról

A jó hír: nem kell egyik napról a másikra leállni. A fokozatosság és a kreativitás sokat segíthet abban, hogy ne érezzük megvonásnak a változást. Íme néhány praktikus tipp:

Kezdjük azzal, hogy a gyümölcslevet vagy üdítőt szódavízzel vagy sima vízzel megfelezzük. Hetente csökkentsük a cukros ital arányát, míg végül csak a víz marad.

Adjunk a vízhez friss citromot, lime-ot, uborkát vagy mentalevelet – ezek frissítenek, cukor nélkül is.

Figyeljük meg, mikor kívánunk leginkább édes italt (pl. délután vagy sport után), és készüljünk cukormentes alternatívákkal.

A legtöbb édesített ital nemcsak cukrot, hanem mesterséges színezékeket, aromákat és adalékanyagokat is tartalmaz, amelyek felboríthatják a szervezet anyagcsere-egyensúlyát. Ezek hosszú távon növelhetik az anyagcserezavarok, elhízás és gyulladásos betegségek kockázatát. Nem véletlen, hogy a táplálkozási szakemberek és az orvosok azt tanácsolják, kerüljük a cukros italok fogyasztását, vagy legalábbis ritkán válasszunk ilyen italokat.

4 dolog, amit jó, ha tudunk

A fruktóz nem egészségesebb, mint a cukor

Sokan a gyümölcscukrot, azaz a fruktózt egészségesebbnek gondolják, ám nagy mennyiségben – főként ital formájában – a májat különösen megterheli. Ilyenkor a fruktóz zsírrá alakulhat, ami hosszú távon inzulinrezisztenciához és nem alkoholos eredetű zsírmájhoz vezethet.

Az agyunk nem érzékeli ugyanúgy a folyékony kalóriákat, mint a szilárdakat – így egy pohár üdítő után sokkal kevésbé érezzük jóllakottnak magunkat, mintha ugyanannyi kalóriát egy tányér ételből vittünk volna be. Ez gyakran túlfogyasztáshoz vezet.

Nem csak a süteményekben vagy édességekben találunk cukrot – számos bolti mártás, salátaöntet, kenyér vagy müzli is hozzáadott cukrot tartalmaz. Ezek rendszeres fogyasztása alattomos módon növeli a napi cukorbevitelünket, észrevétlenül.

A cukros italok valóban képesek függőséget kialakítani – nemcsak a szokásainkat, de az agy jutalmazási rendszerét is befolyásolják. A fokozatos csökkentés (például hígítás vagy alternatív ízesítők, mint a citromlé használata) hatékony módszer lehet a leszokásra.

