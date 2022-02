Így szokhatunk le könnyedén a cukorról

A visszaszámlálás megindult, ideje hát, hogy megszabaduljunk a pluszkilóktól – olvasható a Diétaésfitnesz.hu cikkében.

Hamarosan miniszoknyát, kivágott trikót hordhatunk! Kivillannak a legkényesebb területek a ruhákból. Aki fél, hogy nem elég csinos, annak itt az ideje ledobni a súlyfelesleget! Tavasszal sokkal könnyebb! Segítünk!

Az elhízás fő oka a túlzott mértékű cukorfogyasztás. Erről kell elsőként leszokni. Tavasszal ez is könnyebben megy, hiszen sok friss zöldség közül választhatunk. S hogy ilyenkor mit szabad enni, megmutatjuk!

A tavasz első hazai zöldségféléje a retek

Amellett, hogy magas a C-vitamin-, vas-, magnézium-, folsavtartalma, igazi csodaszer a tavaszi fáradtság ellen is. Vízhajtó, májtisztító és gyulladáscsökkentő hatása lenyűgöző. Magas rosttartalma miatt emésztést serkentő hatással bír, segít a fogyókúrában. Salátának vagy nyersen fogyasztva is tökéletes.

A spenót bár népszerű zöldség eléggé megosztó is

Ilyenkor, tavasszal a legfinomabb, tele van vitaminokkal. Ha főzve nem válik be, fogyasztható nyersen, salátaként! Megfőzve a benne lévő folsav eltűnik ugyan, de a vesére jó hatású K-vitamin és magnézium hatása még ekkor is megmarad. Gyümölcsturmixban való fogyasztását is érdemes kipróbálni!