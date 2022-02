Bent vagy kint? Megmutatjuk, hol érdemes sportolni tavasszal

Kezd kisütni a nap, de ma épp erősebb a szél… Megmutatjuk, mi az előnye és mi a hátránya annak a teremben vagy a szabadban sportolásnak – olvasható a Diétaésfitnesz.hu cikkében.

A benti edzés mellett az szól, hogy nem kell szembenézni az időjárás változásával, a szembefújó széllel, vagy a hidegebb levegővel. Intenzívebben lehet figyelni az edzésre. Viszont az is igaz, hogy ha egész télen a teremben edzettünk, kezdhet unalmassá válni a mindennapi rutin miatt is, a napsütés pedig csalogathat a természetbe, akár az erdőbe is.

A természetben való edzés során csökken a stressz, a szorongás. A természet nyugtató hatással bír az emberi elmére, így a munkahelyi, vagy mindennapi frusztrációk könnyebben oldódhatnak, akkor is, ha a test endorfintermelése mindkét esetben fokozott, akár kint, akár bent edzünk. Ha kimegyünk a természetbe, akár függővé is válhatunk, rá lehet szokni a kihívásokra. Egy kellemes erdei sétához vagy egy hosszabb kiránduláshoz is kedvet kaphatunk. A hátulütője viszont az, hogy az időjárás folyton változó körülményeit meg kell szokni, vagy felül kell emelkedni rajtuk. Egy közelgő vihar elveheti a kedvünket a természettől!

KERÜLJÜK EL A MEGFÁZÁST!

A kora tavaszi idő csalóka: bár gyönyörűen süt a nap, a levegő még kissé csípős, nyirkos, ami tökéletes táptalaj a vírusoknak és a baciknak. A legtöbben ezért a futáshoz vagy bármilyen kinti edzéshez beöltözünk: hosszú nadrág, sportmelltartó, trikó, hosszú ujjú felső. Ezzel nincs is baj, de edzés közben a testünk felhevül, leizzadunk, és amikor abbahagyjuk a mozgást – mert épp sétálunk haza –, kihűlünk. Hogy elkerüljük a többnapos tüsszögést és orrfújást, érdemes plusz egy szélálló felsőt magunkkal vinni. Kössük a derekunkra, és csak hazafelé vegyük fel, bármennyire is úgy érezzük, hogy nem fázunk!

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pixabay)