Meghalt Kálloy Molnár Péter

4iG

Újabb területre lép a 4iG

A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. megvásárolta a magyar kézifegyver-fejlesztés meghatározó vállalatának többségi tulajdonrészét.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 18:09
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
A 4iG SDT adásvételi szerződést írt alá és lezárta a tranzakciót, amellyel megszerezte a Gestamen Kutatás Fejlesztés Zrt. alaptőkéjének 90 százalékos tulajdonrészét megtestesítő részvénycsomagot. A felvásárlással a vállalat tovább bővítette Weapons & Ammunition üzletágát, és belépett a hazai kézifegyver-fejlesztési piacra – jelezte hétfői közleményében a 4iG. 

A Gestamen termékpalettája hét, teljes egészében magyar fejlesztésű, NATO felhasználási igényeket is támogató fegyverkategóriát ölel fel: a maroklőfegyverektől és géppisztolyoktól a gépkarabélyokon, támogatópuskákon és nagy tűzerejű golyószórokon és csapattámogató géppuskákon át egészen a gránátvető kézifegyverekig. 

A vállalat tevékenysége a tervezéstől az alkatrészgyártáson és prototípusgyártáson át a terepi tesztelésig a teljes kézifegyver-fejlesztési folyamatot lefedi. A házon belüli mérnöki, fejlesztési és gyártási kapacitás lehetővé teszi, hogy a vállalat gyorsan és hatékonyan reagáljon az új katonai és piaci igényekre. A szakmai kompetenciák fejlesztésében, valamint a fejlesztő-, és gyártócsapat személyi utánpótlásában együttműködő partnerként vesz részt a szintén csongrádi székhellyel rendelkező Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium, azaz a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ, ahol közel 40 éves múltra visszatekintve képzik a Fegyverműszerész technikusokat és Fegyvergyártó szaktechnikusokat. 

A Gestamen olyan fegyvercsaládot hozott létre – a G9HSP pisztolyt, a G224LMG és a G762MG géppuskát, valamint egyéb alegységtámogató rendszereket –, amely világviszonylatban egyedülállónak számít, köszönhetően például olyan világszabadalmi védettséggel rendelkező találmánynak, mint a kettős elsütési rendszerű G9HSP pisztoly. A fejlesztéseket a Magyar Honvédség több alakulatánál, valós katonai környezetben tesztelik, és a vállalat a világ meghatározó fegyverzeti kiállításokon (MILIPOL Paris, EUROSATORY Paris, ENFORCE TAC Nürnberg, SHOT SHOW Las Vegas, MILIPOL Asia-Pacific Singapore) bemutatott termékei iránt jelentős a nemzetközi érdeklődés. 

– A Gestamen többségi tulajdonának megszerzésével egy olyan, nemzetközi összevetésben is kivételes magyar fejlesztői és gyártói kompetenciát vonunk a 4iG Csoport ernyője alá, amely saját szellemi tulajdonon alapuló, valós katonai környezetben tesztelt moduláris kézifegyver-rendszereket hozott létre eddig hét külön fegyverkategóriában. A Gestamen szakmai képességei és portfóliója a későbbiek során akár az Arzenál Fegyvergyárral vagy más hazai és nemzetközi partnerrel együttműködésben is 

olyan technológiai és gyártási lehetőségeket nyithatnak meg, amelyek tovább erősítik a hazai védelmi ipar önállóságát és új távlatokat teremtenek a magyar kézifegyver-technológiák nemzetközi jelenlétéhez a NATO égisze alatt

– mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT Zrt. vezérigazgatója.

 

Az akvizíció jelentős mértékben erősíti a 4iG SDT Weapons & Ammunition üzletágát, ezáltal erősítve a 4iG SDT védelmi technológiai kompetenciáit. A Gestamen Arms portfóliója olyan fejlesztői és mérnöki tudást biztosít a cégcsoportnak, amely technológiai, iparági és geopolitikai szempontból is jelentős értéket képvisel. A felvásárlás hozzájárul a magyar szellemi tulajdonon alapuló kézi- és könnyűlőfegyver-fejlesztési, illetve gyártási kapacitások bővítéséhez, és erősíti a hazai védelmi ipar önállóságát. A Gestamen moduláris fegyverrendszerei lehetővé teszik, hogy a jövőben az új generációs kézifegyverek fejlesztése a csoporton belüli együttműködések révén gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon, miközben a NATO-kompatibilis műszaki alapelvek biztosítják a technológiák szélesebb körű alkalmazhatóságát mind a hazai, mind a szövetségi környezetben. 

