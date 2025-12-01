Rendkívüli

Meghalt Kálloy Molnár Péter

Menczer Tamás: Brüsszel háborút akar, a Tisza pedig Ukrajnába küldené a magyarok pénzét + videó

Menczer Tamás volt a Bayer Show vendége. A műsorban úgy fogalmazott: a jelek egyértelműek, Donald Trump békét akar, míg Brüsszel a háborút erőlteti, és ehhez a tagállamok pénzére van szüksége. Mint mondta, Orbán Viktor világossá tette, hogy Magyarország nem küld pénzt Ukrajnába, a Tisza Párt viszont a brüsszeli utasítások végrehajtója lenne, amely a magyar családoktól és vállalkozásoktól szedné be az újabb terheket, hogy továbbítsa a pénzt Ukrajnának.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 18:08
Menczer Tamás Forrás: Facebook
Menczer Tamás a közösségi oldalára feltett videóban arról beszélt, hogy szerinte egyre világosabban kirajzolódik a nemzetközi helyzet: „ha összerakjuk a kirakós darabjait, akkor látható, hogy Trump békét akar, a brüsszeliek meg háborút” – fogalmazott. Hozzátette: 

a háborúhoz pénz kell, és Brüsszel ezt a tagállamoktól próbálja megszerezni, mert saját forrása nincs.

Felidézte, hogy Ursula von der Leyen nemrég levelet küldött minden európai kormányfőnek, köztük a magyar miniszterelnöknek is. „Orbán Viktor több pontban válaszolt, és világossá tette, hogy mi nem küldjük a magyarok pénzét Ukrajnába” – mondta Menczer Tamás. Szavai szerint a kormányfő arról is beszélt, hogy háromszor írta át levelét, mert az első gondolatai és érzelmei az újabb, 135 milliárd eurós brüsszeli igénnyel kapcsolatban túlságosan kemények lettek volna.

„De végül egy úriemberhez méltó, szofisztikált válasz született” 

– tette hozzá.

Menczer Tamás szerint mindeközben a Tisza Párt teljesen más álláspontot képvisel.

 „A Tisza küldené a pénzt. És azért akarnak egy bábkormányt, hogy beszedje a magyar családoktól és vállalkozásoktól a pénzt, majd brüsszeli parancsra Ukrajnába továbbítsa” 

– jelentette ki.

A politikus szerint ezért kell nemet mondani „a háborús tervekre”, és ugyanígy a Tisza által készített „baloldali megszorítócsomagra” is.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)

                     
        
        
        

