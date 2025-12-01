Rendkívüli

Meghalt Kálloy Molnár Péter

A huszárok útja Mátyás királytól az amerikai helikopterekig

A huszárság a 15. század második felében, Mátyás király idején alakult ki a Magyar Királyság határvidékein. A gyors, mozgékony és rugalmas lovasság hamar hírnevet szerzett Európában, és magyar mintára egész huszárezredek szerveződtek a kontinens hadseregeiben. Bár a fegyvernem sosem vált olyan intézményesen meghatározóvá Észak-Amerikában, mint Európában, taktikai elvei — részben magyar és más európai tisztek közvetítésével — eljutottak az amerikai lovassághoz is. Ezek az alapelvek később a modern helikopteres légihuszárok működésében is tovább éltek.

Forrás: Múlt-kor2025. 12. 01. 17:57
Az amerikai légihuszárok is a magyar könnyűlovassági taktika emlékét őrzik Fotó: Wikimedia Commons/U.S. Army
A késő középkor határvidéke formálta a huszárokat

A huszárság a 15. század második felében, a török betörések korszakában jött létre a Magyar Királyság déli határain. Mátyás király felismerte, hogy a nagyszámú, gyors mozgású és rugalmasan bevethető könnyűlovasság nélkülözhetetlen. A „huszár” elnevezés Mátyás korabeli oklevelekben jelenik meg először, és ekkor válik hivatalosan szervezett fegyvernemmé.

A huszár elnevezést Hunyadi Mátyás korától használták a magyar könnyűlovasságra Fotó: Wikimedia Commons/Benczúr Gyula

A magyar huszárok feladatköre volt a felderítés, a gyors portyák, a rajtaütések, a kísérő- és fedezőműveletek, a rendkívül gyors manőverezés harc közben. Ezek a tulajdonságok tették a huszárokat Európa egyik legelismertebb könnyűlovas csapatává.

Magyar könnyűlovasok a 17. század elején  Fotó: Wikimedia Commons

A 16–18. század során a magyar huszárok hírneve messze túlnőtt a királyság határain. 

A Habsburg Monarchia hadereje, a porosz, francia és lengyel hadsereg is magyar mintára kezdett huszárezredeket szervezni — gyakran magyar tisztek vezetésével. A huszár harcmodor ekkor vált Európa-szerte meghatározóvá.

Kováts Mihály és az amerikai függetlenségi háború

Az első közvetlen magyar szerep az amerikai lovasság történetében Kováts Mihály nevéhez fűződik. A lengyelországi és osztrák szolgálatban edzett huszártiszt 1777-ben csatlakozott a Continental Army-hoz. Szervezői munkájával és katonai tudásával hozzájárult a dragonyos és könnyűlovassági alakulatok kiképzéséhez, mielőtt 1779-ben harcban elesett.

Kováts Mihály portréja  Fotó: Wikimedia Commons

Bár a huszárság intézményesen nem jelent meg Amerikában, Kováts hatása a könnyűlovasság rugalmasságára és mozgékonyságára hosszú távon is érződött.

A ’48-as emigráns tisztek tudástranszfere

Az 1848–49-es szabadságharc leverése után több magyar honvédtiszt vándorolt az Egyesült Államokba. Közülük Asbóth Sándor később tábornokként szolgált, Perczel Mór katonai tanácsadóként működött, más, kevésbé dokumentált magyar huszártisztek pedig kiképzőként vagy taktikai szakértőként járultak hozzá az amerikai könnyűlovasság fejlődéséhez.

Perczel Mór portréja  Fotó: Wikimedia Commons

Tudásuk főként harcászati és felderítési elveket közvetített, nem pedig a fegyvernem intézményes bevezetését.

A könnyűlovasság fejlődése a 19. századi határvidéken

Az amerikai nyugati terjeszkedés idején a határvidék harcai nagyban hasonlítottak a 16–17. századi közép-európai portyákra. A gyors járőrtevékenység, a hosszú felderítőutak és a villámgyors támadások pontosan azok a módszerek voltak, amelyeket a magyar huszárok tettek ismertté Európában.

'48-as huszárok a szabadságharc idején  Fotó: Wikimedia Commons

A katonai kézikönyvek a 19. század közepétől hivatkoztak is az „európai könnyű lovassági hagyomány” -ra — ez a tradíció pedig döntően a magyar huszárharcmodorból eredt.

A polgárháború: a huszárszellem amerikai újjáéledése

A polgárháborúban mindkét oldalon alkalmaztak gyors lovassági manővereket, körülzárásokat és mélységi portyákat — mind olyan elemeket, amelyeket a hadtörténészek egyértelműen a huszárok harcmodorához kötnek.

Bár ezek a módszerek európai gyökerűek voltak, nem szerveződtek külön amerikai huszárezredek — a hatás tehát taktikai jellegű, nem szervezeti.

A polgárháború egyik különleges lovassági egysége volt a 3rd New Jersey Cavalry, amelyet jellegzetes felszerelése és könnyűlovas feladatai miatt hivatalosan is „1st U.S. Hussars” néven emlegettek. 

A huszár taktikát az amerikai könnyűlovasság is átvette és alkalmazta a polgárháború idején  Fotó:  Spc. Paula Taylor / Wikimedia Commons

Az alakulatot 1863-ban hozták létre, és a huszármintára kialakított egyenruhát — rövid dolmányt, díszített csákót és könnyű fegyverzetet — kifejezetten az európai huszárok stílusa ihlette. Bár az amerikai hadseregben a „Hussars” elnevezés ritka volt, ez az egység kifejezetten a gyors felderítésre, merész portyákra és a mozgékony könnyűlovas-harcmodorra szakosodott, tehát valóban a huszárhagyományok amerikai adaptációját testesítette meg.

A lovas hagyomány átöröklése a helikopterek korában

A 20. század második felében az amerikai hadsereg a helikoptereket a lovasság örökösének tekintette. Ekkor jöttek létre az Air Cavalry alakulatok, magyarul gyakran „légihuszárok”.

Az amerikai légihuszárok  Fotó: U.S. Army SGT Howard C. Breedlove

A filozófia szinte változatlan maradt: gyors reagálás, merész mélységi felderítés, rajtaütések, folyamatos kezdeményezés. A huszárdoktrína így — ló helyett rotorral — új életre kelt.

Vietnam: a huszártaktika modern formája

Az 1st Cavalry Division (Airmobile) Vietnámban vált legendává. A helikopteres felderítés és gyors csapásmérés ugyanazt a gondolkodásmódot tükrözte, amely a 15–18. századi magyar és európai huszárokat is meghatározta: ott lenni, ahol az ellenfél nem számít rájuk, és először támadni.

A brit királyi lovasság huszárjait magyar mintára szervezték meg  Fotó: Wikimedia Commons

A huszárság Mátyás király korában született meg, majd Európa egyik leginkább meghatározó könnyűlovas fegyvernemévé vált. Bár Észak-Amerikában sosem jött létre valódi huszárfegyvernem, magyar és más európai tisztek közvetítésével a huszárok taktikái, mozgékonysága és szellemisége mégis beépült az amerikai lovasságba. Ezek az elvek a 20. században is tovább éltek — most már helikopterekkel, a modern légihuszárok doktrínájában.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

