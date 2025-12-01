Kiderült, mire költötték az elsikkasztott százmilliókat a szakszervezet tisztviselői

A vádirat szerint az egyik vádlott egy Győr-Moson-Sopron vármegyei járműgyár szakszervezetének elnökhelyetteseként, a másik férfi tisztviselőként bankkártyával és a szakszervezet bankszámlái felett jogosultsággal rendelkezett. Ezt kihasználva a vádlottak több százmillió forintot vettek fel jogtalanul a szakszervezet bankszámláiról és azt saját célra fordították. Az elnökhelyettes a pénzből Győrben és Tatabányán ingatlanokat vásárolt, majd a nyomozás elrendelését követően az ingatlanokat testvérének ajándékozta. A másik férfi a pénzt többek között online szerencsejátékra fordította.