Vádat emelt három férfival szemben a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség , akik 2019-től 2023-ig az egyik vármegyei járműgyár szakszervezete vagyonának egy részét elsikkasztották.
Kiderült, mire költötték az elsikkasztott százmilliókat a szakszervezet tisztviselői
Nagyon nagylelkűek lettek, amikor lebuktak.
A vádirat szerint az egyik vádlott egy Győr-Moson-Sopron vármegyei járműgyár szakszervezetének elnökhelyetteseként, a másik férfi tisztviselőként bankkártyával és a szakszervezet bankszámlái felett jogosultsággal rendelkezett. Ezt kihasználva a vádlottak több százmillió forintot vettek fel jogtalanul a szakszervezet bankszámláiról és azt saját célra fordították. Az elnökhelyettes a pénzből Győrben és Tatabányán ingatlanokat vásárolt, majd a nyomozás elrendelését követően az ingatlanokat testvérének ajándékozta. A másik férfi a pénzt többek között online szerencsejátékra fordította.
További Belföld híreink
A főügyészség különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt vádolta meg a három férfit. Az ügyészség a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Törvényszék velük szemben börtönbüntetést és pénzbüntetést szabjon ki, továbbá a szakszervezeti tagokat tiltsa el az érdekképviseleti szervezetben betöltött, pénzkezeléssel megbízott vezető tisztség gyakorlásától.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Menczer Tamás beleállt az újabb tiszás hazugságba: itt az igazság az ebadóról
Van egy kis különbség az önkormányzatok által kivethető ebadó és a megszorítócsomag tervei között.
Menczer Tamás: Brüsszel háborút akar, a Tisza pedig Ukrajnába küldené a magyarok pénzét + videó
A politikus a Bayer Show-ban úgy fogalmazott: a jelek egyértelműek, Donald Trump békét akar, míg Brüsszel a háborút erőlteti.
Bevitték a karmelitába a Tisza Párt megszorítócsomagjának tervezetét – ez volt a reakció
Hatszáz oldalnyi megszorítás.
A brüsszeli Atlantisz: így süllyednek el a Tisza-szigetek
A Magyar Nemzet egy új sorozatban belül mutatja be, milyen állapotban is vannak egyes vármegyékben a Tisza Párt legfontosabb bázisaiként emlegetett Tisza-szigetek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Menczer Tamás beleállt az újabb tiszás hazugságba: itt az igazság az ebadóról
Van egy kis különbség az önkormányzatok által kivethető ebadó és a megszorítócsomag tervei között.
Menczer Tamás: Brüsszel háborút akar, a Tisza pedig Ukrajnába küldené a magyarok pénzét + videó
A politikus a Bayer Show-ban úgy fogalmazott: a jelek egyértelműek, Donald Trump békét akar, míg Brüsszel a háborút erőlteti.
Bevitték a karmelitába a Tisza Párt megszorítócsomagjának tervezetét – ez volt a reakció
Hatszáz oldalnyi megszorítás.
A brüsszeli Atlantisz: így süllyednek el a Tisza-szigetek
A Magyar Nemzet egy új sorozatban belül mutatja be, milyen állapotban is vannak egyes vármegyékben a Tisza Párt legfontosabb bázisaiként emlegetett Tisza-szigetek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!