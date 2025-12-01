Ha a nemzeti banktól kap SMS-t, jobb, ha most nem hisz nekik

Egy másik SMS-típusban egy internetes címet helyeztek el, adategyeztetési felszólítás szöveggel, arra késztetve az üzenet címzettjeit, hogy a linkre kattintva sürgősen olvassák el a felszólítás tartalmát.

Az MNB hangsúlyozta: mindkét üzenet célja az adathalászat, a kért felületeken a bizalmas banki számla- vagy/és kártyaadatokat megadva a kibercsalók leemelik az adott ügyfelek pénzét a számlájukról. Azt javasolják, hogy aki válaszolt hasonló üzenetre, és megadta személyes banki azonosítóit, azonnal vegye fel a kapcsolatot számlavezető hitelintézetével.