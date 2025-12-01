Az MNB telefonos ügyfélszolgálatára érkezett információk szerint kibercsalók a jegybank nevével és a rá jellemző arculati elemekkel ellátott SMS-üzeneteket küldenek, amelyben sürgős adategyeztetési kötelezettségre hívják fel az ügyfelek figyelmét. Az SMS-ekben arra kérik az ügyfeleket, hogy kattintsanak az üzenetben a folytatás gombra, majd válasszák ki a számlavezető bankjukat és töltsék ki a szükséges űrlapot.
Ha a nemzeti banktól kap SMS-t, jobb, ha most nem hisz nekik
Csalók élnek vissza a jegybank nevével, SMS-üzenetekben sürgős adategyeztetési kötelezettségre szólítják fel az ügyfeleket, számlájuk felfüggesztésével fenyegetve őket – tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kereskedelmi bankok sohasem kérnek rövid szöveges üzenetekben bizalmas banki azonosítókat a fogyasztóktól.
Egy másik SMS-típusban egy internetes címet helyeztek el, adategyeztetési felszólítás szöveggel, arra késztetve az üzenet címzettjeit, hogy a linkre kattintva sürgősen olvassák el a felszólítás tartalmát.
Az MNB hangsúlyozta: mindkét üzenet célja az adathalászat, a kért felületeken a bizalmas banki számla- vagy/és kártyaadatokat megadva a kibercsalók leemelik az adott ügyfelek pénzét a számlájukról. Azt javasolják, hogy aki válaszolt hasonló üzenetre, és megadta személyes banki azonosítóit, azonnal vegye fel a kapcsolatot számlavezető hitelintézetével.
További Gazdaság híreink
A jegybanknak jelen pillanatban nincs tudomása károsultakról.
Ugyanakkor több fogyasztó is jelezte a csalási kísérleteket, ezzel nemcsak magas szintű pénzügyi tudatosságukról tettek bizonyságot, de bejelentésükkel másokat is meg tudnak óvni az áldozattá válástól.
Az MNB ügyfélszolgálata, a vidéki Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodák honlapja, illetve a www.kiberpajzs.hu weblap minden tájékoztatást megad az érdeklődőknek a kibercsalások típusairól, jellemzőiről, az új csalási mintázatokról, illetve a védekezési lehetőségekről.
További Gazdaság híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Bővült a Mészáros-csoport egészségügyi portfóliója
Sikeres megállapodást kötött a Talentis Group Zrt.
Nagy Márton elárulta a gazdaságpolitika rövid és hosszú távú céljait
A Nemzetgazdasági Miniszter elmondta, mivel lehet felpörgetni a gazdaságot.
Budapest az ünnep környékén megtelik külföldiekkel – vonzó lett a biztonság is
Magyarország az egyik legbékésebb állam a világon.
Életveszélyes karácsonya lesz, ha ezt a kekszet az ünnepekre vette, ne adjon belőle senkinek! + fotó
Ha akkorra szánta.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Bővült a Mészáros-csoport egészségügyi portfóliója
Sikeres megállapodást kötött a Talentis Group Zrt.
Nagy Márton elárulta a gazdaságpolitika rövid és hosszú távú céljait
A Nemzetgazdasági Miniszter elmondta, mivel lehet felpörgetni a gazdaságot.
Budapest az ünnep környékén megtelik külföldiekkel – vonzó lett a biztonság is
Magyarország az egyik legbékésebb állam a világon.
Életveszélyes karácsonya lesz, ha ezt a kekszet az ünnepekre vette, ne adjon belőle senkinek! + fotó
Ha akkorra szánta.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!