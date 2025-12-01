Rendkívüli

Meghalt Kálloy Molnár Péter

MNBszövegjegybankügyfélszolgálatszámla

Ha a nemzeti banktól kap SMS-t, jobb, ha most nem hisz nekik

Csalók élnek vissza a jegybank nevével, SMS-üzenetekben sürgős adategyeztetési kötelezettségre szólítják fel az ügyfeleket, számlájuk felfüggesztésével fenyegetve őket – tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kereskedelmi bankok sohasem kérnek rövid szöveges üzenetekben bizalmas banki azonosítókat a fogyasztóktól.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 01. 15:30
cell,mobile,phone
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az MNB telefonos ügyfélszolgálatára érkezett információk szerint kibercsalók a jegybank nevével és a rá jellemző arculati elemekkel ellátott SMS-üzeneteket küldenek, amelyben sürgős adategyeztetési kötelezettségre hívják fel az ügyfelek figyelmét. Az SMS-ekben arra kérik az ügyfeleket, hogy kattintsanak az üzenetben a folytatás gombra, majd válasszák ki a számlavezető bankjukat és töltsék ki a szükséges űrlapot.

Egy másik SMS-típusban egy internetes címet helyeztek el, adategyeztetési felszólítás szöveggel, arra késztetve az üzenet címzettjeit, hogy a linkre kattintva sürgősen olvassák el a felszólítás tartalmát.

Az MNB hangsúlyozta: mindkét üzenet célja az adathalászat, a kért felületeken a bizalmas banki számla- vagy/és kártyaadatokat megadva a kibercsalók leemelik az adott ügyfelek pénzét a számlájukról. Azt javasolják, hogy aki válaszolt hasonló üzenetre, és megadta személyes banki azonosítóit, azonnal vegye fel a kapcsolatot számlavezető hitelintézetével.

A jegybanknak jelen pillanatban nincs tudomása károsultakról. 

Ugyanakkor több fogyasztó is jelezte a csalási kísérleteket, ezzel nemcsak magas szintű pénzügyi tudatosságukról tettek bizonyságot, de bejelentésükkel másokat is meg tudnak óvni az áldozattá válástól.

Az MNB ügyfélszolgálata, a vidéki Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodák honlapja, illetve a www.kiberpajzs.hu weblap minden tájékoztatást megad az érdeklődőknek a kibercsalások típusairól, jellemzőiről, az új csalási mintázatokról, illetve a védekezési lehetőségekről.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu