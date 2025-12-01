Ha ismerős önnek ez a bicikli, jobb, ha szól a rendőrségnek + fotó

Lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Soproni Rendőrkapitányság – írja a rendőrségi portál.
Hozzáfűzik, a büntetőügy keretében a nyomozók – vélhetően ez év augusztus végén, a soproni Gyár utcai áruház mögötti lépcső mellől ellopott – B-TWIN típusú biciklit foglaltak le.
A rendőrség azt kéri, hogy aki a képen látható kerékpárt felismeri, és annak tulajdonjogát igazolni tudja, vagy a tulajdonosról bármilyen információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es hívószámot, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, továbbá bejelentés tehető a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.
