Ha ismerős önnek ez a bicikli, jobb, ha szól a rendőrségnek + fotó

A rendőrség azt kéri, hogy aki a képen látható kerékpárt felismeri, és annak tulajdonjogát igazolni tudja, vagy a tulajdonosról bármilyen információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es hívószámot, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, továbbá bejelentés tehető a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.