A kecskeméti vendéglátás ragyogó ékköve a Bazsalikomos kert

Legutóbbi kecskeméti kiruccanásunk alkalmával a „Bor és garnéla” meglátogatása után, szokás szerint a Street Kitchen Guide-ban kutattam esetleges további célpontok után. A Pillanat pékség csak délig tart nyitva, így az egy koraesti órában szóba sem jött, viszont örömmel fedeztem fel, hogy a gépjármű elmozdítása nélkül, egy könnyű kis sétával elérhető a Bazsalikomos kert, amit az említett kalauz felettébb meggyőzően mutat be.

A valóság még az eleve felfokozott várakozásainkat is felülmúlta. Már a bejáratnál kisebb esztétikai sokkot kap a vendég, pozitív értelemben persze, oly szemgyönyörködtetően rendezték el az adott évszak – jelen esetben az ősz - dekorációs elemeit, s akkor nem szóltam a csodás kertről, melyben legfőképpen fűszernövények, gyógynövények és ehető virágok pompáznak.

A beltér hasonlóan megnyerő, otthonos, meghitt. Beh Marianna párjával, Patyi Rolanddal egy romos belvárosi házat újított fel, ebben rendezték be mintaértékű pékségüket. „Régóta álmodtunk egy helyről, ahol a természet iránti szeretetünket nap mint nap átadhatjuk. Egy oázisról a város közepén, ahol egy 87%-ban “ehető” kertben reggelizhetünk vagy a tágas, fűszernövényekkel tarkított teraszon válthatjuk meg a világot a barátainkkal egy isteni kávé és egy ropogós croissant társaságában. Egy helyről, ahol a kertet körbeöleli egy kézműves pékség, egy teabolt, egy terasz, a workshopjaink helyszíne és Ti.” – olvashatjuk a honlapon.

A szerző felvétele

A kiszolgálás kedves, udvarias, felkészült, öröm volt a tulajdonos hölggyel elbeszélgetni az egész mesébe illő projektről.

Reggeltől délig többféle melegtojásreggeliből választhatunk, tartanak Egg Benedictet, avokádó toastot buggyantott tojással, melegszendvicset, bécsi virslit, Croque Madame-ot és Croque Monsieur-t.

Kínálnak tizenötféle kovászos kenyeret a burgonyástól a rozsos-köményesen, hagymáson át cheddaros jalapenos-ig, különféle szendvicseket, quiche-t, péksüteményeket és desszerteket. A webshopban, illetve a helyszínen vásárolhatunk gyógyteákat, forgalmazzák egy sor kézműves, minőségorientált cég termékeit a Csupaszörptől a Superjuice-on át a Patikakertig.