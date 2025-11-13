Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

A kecskeméti vendéglátás ragyogó ékköve a Bazsalikomos kert

A valóság még az eleve felfokozott várakozásainkat is felülmúlta.

Borbély Zsolt Attila
2025. 11. 13. 15:32
Legutóbbi kecskeméti kiruccanásunk alkalmával a „Bor és garnéla” meglátogatása után, szokás szerint a Street Kitchen Guide-ban kutattam esetleges további célpontok után. A Pillanat pékség csak délig tart nyitva, így az egy koraesti órában szóba sem jött, viszont örömmel fedeztem fel, hogy a gépjármű elmozdítása nélkül, egy könnyű kis sétával elérhető a Bazsalikomos kert, amit az említett kalauz felettébb meggyőzően mutat be.

A valóság még az eleve felfokozott várakozásainkat is felülmúlta. Már a bejáratnál kisebb esztétikai sokkot kap a vendég, pozitív értelemben persze, oly szemgyönyörködtetően rendezték el az adott évszak – jelen esetben az ősz - dekorációs elemeit, s akkor nem szóltam a csodás kertről, melyben legfőképpen fűszernövények, gyógynövények és ehető virágok pompáznak.

A beltér hasonlóan megnyerő, otthonos, meghitt. Beh Marianna párjával, Patyi Rolanddal egy romos belvárosi házat újított fel, ebben rendezték be mintaértékű pékségüket. „Régóta álmodtunk egy helyről, ahol a természet iránti szeretetünket nap mint nap átadhatjuk. Egy oázisról a város közepén, ahol egy 87%-ban “ehető” kertben reggelizhetünk vagy a tágas, fűszernövényekkel tarkított teraszon válthatjuk meg a világot a barátainkkal egy isteni kávé és egy ropogós croissant társaságában. Egy helyről, ahol a kertet körbeöleli egy kézműves pékség, egy teabolt, egy terasz, a workshopjaink helyszíne és Ti.” – olvashatjuk a honlapon.

A szerző felvétele

A kiszolgálás kedves, udvarias, felkészült, öröm volt a tulajdonos hölggyel elbeszélgetni az egész mesébe illő projektről.

Reggeltől délig többféle melegtojásreggeliből választhatunk, tartanak Egg Benedictet, avokádó toastot buggyantott tojással, melegszendvicset, bécsi virslit, Croque Madame-ot és Croque Monsieur-t.

Kínálnak tizenötféle kovászos kenyeret a burgonyástól a rozsos-köményesen, hagymáson át cheddaros jalapenos-ig, különféle szendvicseket, quiche-t, péksüteményeket és desszerteket. A webshopban, illetve a helyszínen vásárolhatunk gyógyteákat, forgalmazzák egy sor kézműves, minőségorientált cég termékeit a Csupaszörptől a Superjuice-on át a Patikakertig.

A szerző felvétele

Ami az italokat illeti, a fő profil a prémium minőségű, jórészt saját forrásból származó tea, de kínálnak kávékat, üdítőket, szörpöket, fermentált alkoholmentes italokat (pl.: kombucha, vízikefír), két prosecco-t, háromféle Laposa Cooler-t, sőt, még egy kézműves sört is az élvonalhoz tartozó Horizont főzdétől.

Mindezeken túl megvásárolható a tulajdonosnak az idén a hatodik, javított kiadást megélő, első ízben 2018-ben kiadott hiánypótló könyve, „A kert konyhája”, amit azóta volt alkalmam

áttanulmányozni. Az a cím, a borító és az alcím („Négy évszak ehető növényei receptekkel”) alapján azt hihetnénk, hogy a sokadik szakácskönyvet tartjuk a kezünkben, de valójában egy rendkívül praktikus, jól megszerkesztett, felhasználóbarát útmutató ez azoknak, akik nemcsak használni szeretnék a zöldfüveket és ehető virágokat, hanem termeszteni is.

Az első fejezet a fűszernövényekkel foglalkozik, közelebbről (nagyjából abc sorrendbe szedve) a babérral, a bazsalikomfélékkel, a borókával, a borsikafűvel, a citromfűvel, curryfűvel, chilivel, izsóppal, a kakukkfüvekkel, az édesköménnyel, a kaporral, a korianderrel, a mentafajtákkal, a metélőhagymával, a muskotályzsályával, a majorannával, az oregánóval, a rozmaringgal, tárkonnyal, petrezselyemmel, zellerrel, lestyánnal. 

Minden egyes fűszernövény esetében a fotó alatt olvashatjuk a latin megnevezést, s a rövid leírás mellett termesztési tanácsokat kapunk, konyhai, valamint tárolási tippeket, sőt, megismerhetjük az adott növény gyógyhatásait is.

A következő fejezet a vadontermőket veszi számba, a cickafarkot, csalánt, a közönséges lucfenyőt, a kerek repkényt, a medvehagymát, a pásztortáskát, a piros árvacsalánt, a pitypangot, a turbolyát, a tyúkhúrt, az útifüvet, a vörös, illetve a fehér herét. A hetedik kiadásba javaslom beilleszteni a Partiumban s a Bánságban piacokon kapható lóromot és labodát is.

Az ehető virágokkal foglalkozó fejezetből jónéhány tippet kaphatunk azon virágok mellett, melyekkel éttermekben is lehet találkozni (árvácska, bodza, akác, körömvirág, ibolya, levendula, büdöske, rózsa, kerti sarkantyúka). A szerző részint felhívja a figyelmet olyan növények virágaira, melyeknek jellemzően a leveleit használjuk (rukkola, medvehagyma, piros árvacsalán, koriander), részint figyelmünkbe ajánlja a cickafarkot, a mézikét, a papsajtmályvát, s a salátaboglárkát.

A szerző felvétele

Rendkívül hasznos a növények begyűjtésével és feldolgozásával foglalkozó fejezet is. Amellett, hogy tárolási tanácsokat kapunk, egy sor tartósítási variáns is szerepel a könyvben a fagyasztástól a szárításon át a sóban, cukorban, olajban és ecetben való eltevésig. Rövidebb lejárattal bár, de ide sorolható a vajban vagy pestoként való felhasználás is. Utóbbi esetben fontos útmutatás, hogy nagyon sok zöldfűszer alkalmas pesto-készítésre, nemcsak a bazsalikom, mint ahogy nemcsak fenyőmag megfelelő kiegészítője e kultikus olasz fűszerkrémnek, hanem egy sor további olajos mag.

A kötet további lehetséges alapanyagra példaként említi a borsikafüvet, a citromfüvet, a kakukkfüveket, a koriandert, a majorannát, a medvehagymát, a snidlinget, a mentát, az oregánót, a petrezselymet, a reteklevelet, a rozmaringot, a rukkolát, a tárkonyt és a zellert. (Ha nem is fűszer, de odatenném a sor végére a spenótot is.) A kiegészítők vonatkozásban a szerző felhívja a figyelmünket a dióra, mandulára, mogyoróra, napraforgómagra, pisztáciára és a tökmagra. Saját tapasztalatból mondom, hogy dióval, tökmaggal, napraforgómaggal, remek pestot lehet készíteni medvehagymából (ez a személyes kedvencem), rukkolából és petrezselyemből. Az olaj sem kell feltétlenül olívaolaj legyen, tökmagolajból is izgalmas ízeket lehet elővarázsolni „pestosítva”.

A szerző felvétele

A kötet az évszakokra bontott receptekkel zárul, ezek közül kifejezetten megnyert a tavaszi saláta, aminek hozzávalói: pitypanglevél, tyúkhúr, árvacsalán, salátaboglárkavirág, ibolyavirág, árvácskavirág, medvehagymavirág, hónapos retek, zellerlevél, citrom, olívaolaj, só és bors. Az arányok a kötetben olvashatók.

A Bazsalikomos kertre visszatérve, ebéd után voltunk, így már csak desszertre és kávéra futotta a kapacitásunkból. A tapiókapuding jó ízű volt, éppenséggel lehetett volna könnyedebb, a tetejét fedő selymes mangómártás viszont kicsattant a természetes ízektől. A narancsos-diós szelet korrekt, a cukrászati fősodor felső kategóriájához sorolnám. A házi keksz ízletes, a cappuccino kifogástalan.

Csodás élmény volt betérni a Bazsalikomos kertbe, ha Kecskeméten járunk, nem fogjuk kihagyni, ha másért nem, egy kovászos kenyérért és két jó szóért biztosan betérünk.

***

Elérhetőségek:

Bazsalikomos kert

Kecskemét, Kecskemét, Budai utca 12

Telefonszám: +36 30 714 9423

Honlap: https://www.bazsalikomoskert.hu/

E-mail-cím: [email protected]

