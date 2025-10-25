étteremkalauzgarnélaumamipita

Rák’n’roll a kecskeméti piacon

Rákokra alapozó, távolkeleti ihletésű konyhát visznek, az étlap dicséretes rövid és áttekinthető, minden frissen készül.

Borbély Zsolt Attila
2025. 10. 25. 9:44
A 2025 őszén újraindult, a csongrádi Bárkával kapcsolatban már emlegetett Gault&Millau étteremkalauz gyakori hivatkozási alap lesz ebben a rovatban, hiszen ez a legtöbb vendéglátóegységet integráló, hiányosságaival és következetlenségeivel együtt is legfontosabb és nem mellesleg nemzetközi rangú magyar étteremkalauz. A Michelin fogható még hozzá, mely viszont nem közöl étteremkritikákat és főként olyan helyekről szól, ahova egy átlagos fogyasztó nagyon ritkán ül be, már ha beül egyáltalán. A nagyközönség s a szakma számára tehát a legfontosabb referencia a Gault&Millau.

Akkor is, ha az említett hiányosságok tagadhatatlanok, hiszen hosszú a sora azon éttermeknek, melyek teljesítménye meghaladja a 10 pontos szintet, sőt, sok esetben a sapkát jelentő 11 vagy a fölötti pontszámot érdemelnek, de nem kerültek bele a merítésbe. Következetlenség pedig a szerencsére nem jellemző, de előforduló komolyabb, felül vagy alulpontozás.

Különösen a csárdák világában tapasztalhatjuk ezt, hadd említsek konkrét példákat is. Mind a Szegeden működő Kiskőrössy halászcsárda (rovatbeli írásom itt ) és mind pedig a szintén szegedi, lényegében csárdakínálatú „Vendéglő a Régi Hídhoz” (saját élménybeszámoló itt ) 10,5 pontot kapott, ami elég magas ahhoz képest, hogy a kétségkívül kiemelkedő halászlé és haltepertő mellett akadnak mindkét helyen mellélövések. De nem is ez a baj, legyen nekik 10,5 pontjuk, a korábbi GM kalauzokban a Kiskőrössy kapott egy alkalommal 11-et is, igaz többnyire 8 ponton végzett. Inkább az a kifogásolható, hogy a Gault&Millau kritériumok szerint náluk egyértelműen jobban teljesítő Akasztói halascsárda s említett mindhárom helynél színvonalasabb, Magyarország legjobb csárdái közé tartozó békéscsabai Veszely be sem került, mint ahogy az említett két, egyébként korrekt szegedi helyhez hasonló szintű, de mégis többet nyújtó Fehértói halászcsárda, Kecskeméti csárda sem. De hiába keresnénk a szegedi halászlé-műfaj etalonjának számító Algyői halászcsárdát is.

Lássuk, mi a helyzet Kecskeméttel! Két egység került be a sárga kalauzba a 48 étterem (étteremkalauzom szócikke itt) és a Bor és garnéla, hiányzik viszont a város legszínvonalasabb étterme, a Spaletta, az említett két szegedi main stream helynél sokkal meggyőzőbb Bistorant, Fekete Gólya és Olivola, a pop kategóriából pedig az ideáltipikusan odaillő Bazsalikomkert. (Rovatbeli kecskeméti toplistámat lásd itt)

Nézzük akkor a kiválasztott kettőt. A 48 étterem 10,5 pontot kapott, a „Bor és garnéla” „pop” kategóriás lett. A 48 értékelése azért is örömteli, mert egyfajta elégtételt jelenthet a szóban forgó étteremnek. Viszonylag ritka, hogy egy étteremkritika nemcsak reakciót indukáljon, hanem szakmai vitát is. Márpedig a kifejezetten jó tollú és az ételek megítéléséhez is értő Vajda Pierre szabályosan felszecskázta írásában mindazt, amit a 48-ban az asztalra tettek. A kritikának a Facebook közönsége által is felkapott kritikájára, s a további bírálatokra lényegében Pierre azt felelte, hogy tessék megcáfolni az állításait.

A Szerző felvétele

Vannak polémiák, amikor a maga szempontjából mindkét félnek bizonyos mértékben igaza van. A szakmai állítások akár rendben is lehettek, Varga Károly mégis érezhette igazságtalannak a ledorongoló kritikát, mert hiányzott belőle a méltányosság. Ugyanazt az élményt a szakmaiság kritériumának messzemenő tiszteletben tartásával meg lehet írni méltatásként és megsemmisítő kritikaként is, leszámítva persze teljesen csapnivaló, illetve a kulináris csúcstámadásnak számító produkcióikat. 

Az ország talán legismertebb étteremkritikusának írásából csak épp az nem derül ki, hogy a 48 átlag feletti, jónak mondható hely nemcsak kecskeméti, hanem Kárpát medencei szinten is. 

Ezt immár a Gault-Millau kalauz is megerősíti. Ma Belső-Magyarországon a legfrissebb adatok  szerint 43.600 vendéglátóegység működik. Ergo tízezres a nagyságrendje a meleg ételt is kínáló helyeknek. Ha egy étterem bekerült a szóban forgó étteremkalauz által bemutatott 330 hely közé s nem is a legalacsonyabb pontszámmal, az azt jelenti, hogy felső szegmensbe, a legjobb 1%-ba tartozik.

Lássuk akkor a „Bor és garnélát” közelebbről, melyről a Street Kitchen már tavaly augusztusban közölt méltatást Kalas Györgyi tollából. A hely tulajdonképpen egy hangulatos piaci bisztró. A „rák’n’roll” mottó ötletes szójáték, kár, hogy nem használták ki a benne rejlő potenciált teljesen, be lehetne venni a választékba mindenféle rákos tekercset („roll-t”), a wraptól a tavaszi és a nyári tekercsekig. A bárpultot integráló rész szűk, de szépen kialakított, a vendégek az utcán, valamint a piaccsarnokban ülhetnek le, magasított vagy hagyományos asztalok mellé.

Rákokra alapozó, távolkeleti ihletésű konyhát visznek, az étlap dicséretes rövid és áttekinthető, minden frissen készül. 

A séfajánlat keretében jambalaya-t, bulgursalátát, massaman curryt, garnéla satay-t, garnélás katalán szendvicset, valamint görög pitát kínálnak, értelemszerűen azt is garnélával. Az étlapon szerepel többek között tom yum leves, fehérboros garnéla, roston sült és pankó morzsás garnéla, előbbi 20, 40 és 80, utóbbi 25, 50 dekás, illetve egy kilós adagban, saláták a kimchitól a mangó-dresszinges friss vegyes salátáig, s ötféle desszert köztük mangós kókusztejes sushi-rizs és háromféle tarte. A dekára megadott rákok ára nyilván annál kedvezőbb, minél nagyobb adagot rendelünk. A séf Gyurik Norbert, aki Németországban szerzett tapasztalatot, de dolgozott a jónevű Vágódeszkában is.

A két olasz habzó és ötféle csendes bort kínálnak, egy újzélandi Sauvignon Blanc-t leszámítva magyar nedűket, egyet, szintén Sauvignon Blanc-t Garamvári Venceltől, egyet a Káli Kövektől s kettőt a villányi borvidékhez tartozó Babarcszőlősön gazdálkodó Ruppert pincétől. Valamennyi bort kimérik decire. Csapon Peronit és Floris Kriek-et tartanak, van két nullás sörük is. A töményitalaik a standardok közé tartoznak. Készítenek limonádékat, ginkoktélt és Aperol spritz-et.

A kiszolgálás kedves, udvarias. Bor témában van tér a fejlődésre, az ifjú hölgy nem tudta megmondani, hogy az itallapon egyébként érthetetlen módon mindössze „balatoniként” feltüntetett Sauvignon blanc-nak ki a termelője, pedig ott áll a hátcímkén. Egy olyan helyen, mely a bort a nevébe emeli, elvárható, hogy egy ilyen banális kérdésre választ kapjunk, különösen, ha a borválaszték mindössze hét tételes.

Indításnak pho levest kértünk, mely ízletes, harmonikus és vibráló volt, külön kiemelendő a jó állagú, jó ízű marhahús, mely meghaladta a legtöbb pho-bár produkciójának szintjét.

A szerző felvétele

Dilemmáztunk, hogy fehérboros kagylót kérjünk-e vagy rizstészta-gombócot garnélával töltve, mangós ponzuval, a tulajdonos a kagylót javasolta, azt is vállalva, hogy ha nem az elvárt ízvilágot kapjuk, akkor vendégei vagyunk, bármelyik fogásról is legyen szó. Nem éltünk a rendkívül gáláns ajánlattal, de tény, hogy héjas kagylóra számítottunk. A lé sótlan volt, még az átlagnál kevesebb sót használó asztaltársam szerint is. Összességében nem volt ez rossz produkció, de nem érte el a másik két fogás színvonalát. A sótlanságot lehetett orvosolni, ellentétben a fősodratú helyeken igen gyakori elsózottsággal.

A szerző felvétele

A salátamixszel, savanyított zöldségekkel, babcsírával, pack choi-jal, mangós dresszinggel, mogyoróval és kellő mennyiségű zöld korianderrel készült garnélás „umami szendvics” meggyőző volt, ízletes és szépen tálalt.

A szerző felvétele

Sokat kóstolt asztaltársammal közös végkövetkeztetésünk az volt, hogy a „Bor és garnéla”, abszolút megérdemelten került be a Gault&Millau étteremkalauz pop kategóriájába, mely többek között épp arra szolgál, hogy az ilyen alternatív egységeknek helyet biztosítson a kiadványban. Jószívvel ajánljuk e szeretnivaló bisztrót a rákrajongóknak s a távolkeleti konyha szerelmeseinek.

***

Elérhetőségek:

Bor és garnéla – Rák ’n’ roll

Kecskemét, Budai u. 2.

Telefonszám: +36 70 953 4861

Honlap: https://boresgarnela.hu/

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: (Fotó: A szerző felvétele)

