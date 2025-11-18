idezojelek
A Helyzet

Kudarctűrés

Novák Miklós
magyar labdarúgó–válogatottMarco RossiSzoboszlai Dominik 2025. 11. 18. 4:59
Fotó: Polyak Attila
Legutóbb harminckilenc, avagy a nyáron esedékes vb-től visszaszámolva negyven éve szerepelt labdarúgó-világbajnokságon a magyar válogatott. Ezt a számadatot műkörmös, halbiológus, utcai zenész – mindenki, még az is vágja Magyarországon, aki amúgy teljesen intakt a futball iránt. Most újabb négy évet ugrik a számláló, negyvennégy lesz a következő bűvös szám. Rutinos kudarctűrő futballnemzet vagyunk: hát nem mindegy, hogy negyven, negyvennégy vagy negyvennyolc? Másképpen: miért fáj annyira a mostani kudarc, miért csinálunk akkora ügyet egyetlen mérkőzésből, az Írország elleni vereségből, aminek ráadásul még csak nem is a kijutás, csupán egy részfeladat teljesítése, a pótselejtező elérése volt a tétje csupán?

Nos azért, mert a Jugoszláviától elszenvedett 1997-es 1-12 óta nem szenvedett olyan fájdalmas kudarcot a magyar válogatott, mint most. Természetesen akadtak azóta súlyosabb, arcpirítóbb, szégyentelibb vereségek is, akár több is egyetlen sorozatban, mint a 2014-es vb-selejtezők során a románok elleni, bukaresti, „Guzmics-féle” 3-0, a megsemmisítő, amszterdami 8-1 vagy éppen négy évvel később a történelmi, 1-0-s zakó Andorrában. Ám 2014-ben és 2018-ban is inkább csupán a vágy hajtott minket, reális esélyünk nem volt arra, hogy kijussunk a világbajnokságra. Józanul mérlegelve egyetlenegyszer sem mondhattuk azt, hogy ott a helyünk a mezőnyben, az 1998-as selejtezők óta még a második hely, a pótselejtező elérése is hiú ábránd volt csupán.

Most viszont ez egyszerre volt a minimális és a reális cél. S egyetlen perc híján sikerült is teljesíteni. Aki látta a meccset, tanúsíthatja, a magyar válogatott jobb volt az ellenfelénél, az ír csapatnál, végül mégis kikapott. 

E helyütt nem kívánom elemezni, hogy a rossz taktika, a második félidő derekán feladatott támadójáték, a hosszabbításban végrehajtott két csere vagy csupán a balszerencse, netán a magyar átok számlájára írható a vereség. Mindegy is, ezen már nem tudunk változtatni.

A kudarc következményei fájdalmasak igazán. Úgy tűnt, minden együtt áll ahhoz, hogy végre sikerüljön. A jelenlegi válogatottban nemhogy hibapont nincs, több poszton is nemzetközileg jegyzett futballisták szerepelnek egy világsztárral, Szoboszlai Dominikkal az élen, a zsinórban háromszori Eb-szereplés eufóriája elnyomta a „futballba fölöslegesen öntött milliárdokról” zümmögő kórust, a szövetség tekintélyes elnöke karrierje megkoronázásaként tekintett a reménybeli világbajnoki szereplés felé. 

Most mindez összeomlani látszik. Csányi Sándor könnyes tekintete, zavarodottságot, mély bánatot tükröző villámértékelése mindennél pontosabban árulkodik erről. Nem arról van szó, hogy bezárnák a Puskás Arénát, az állam magára hagyná a sportágat, a tehetséges gyerekek hátat fordítanának a focinak, a szurkolók ismét a játékosok gyalázásával vezetnék le frusztrációjukat. A hitünk roppant meg: hát mikor, ha most sem?

Természetesen tisztázni kell Marco Rossi jövőjét, vajon ő és az MLSZ is akarja-e, hogy kitöltse a 2030-ig szóló szerződését. Ám messze nem csupán az a kérdés, maradjon-e hivatalában a szövetségi kapitány. Schäfer András Lisszabonban betegen vállalta a játékot, kockáztatva a klubja, a munkaadója heves rosszallását, Szoboszlait a Liverpool egyetlen veresége sem viselte meg úgy, mint a vasárnapi, végre nem külföldi sztárokat fetisizálnak példaképül a gyerekek, a hazai meccsekre néhány perc alatt elkapkodják az összes jegyet, ha kétszázezren férnének be, talán akkor is szűkös lenne a Puskás Aréna.

A futball több mint játék. A válogatott a nemzeti egység első számú szimbólumává emelkedett. Ebből kell kiindulni. Tilos megfutamodni. Nincs más választás: újra neki kell vágni. Törhetetlen hittel és megacélozott kudarctűréssel.

               
       
       
       

idezojelekfutball világbajnokság

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

