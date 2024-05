Készüljön, hamarosan eltűnhet az internet, komoly mágneses vihar éri el a Földet

Az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatala magas fokú riasztást adott ki a napvihar miatt,

hasonló jelenség legutóbb 2005 januárjában történt a bolygón.

A hivatal arról is tájékoztatott, hogy a mágneses vihar az egész Földet érintheti, sőt akadozhat az internet és a GPS is. A geomágneses vihar súlyos jelzése nemcsak péntekre, az egész hétvégére szól. Emellett értesítették az amerikai kommunikációs cégeket is, hogy készüljenek fel az esetleges kimaradásokra.