Orbán Viktor elmondta, miért fontos az európai parlamenti választás

Mint arról lapunk beszámolt, országjáráson vesz részt a miniszterelnök. Orbán Viktor a múlt héten Szentendrén, Pomázon, Solymáron és Esztergomban is járt, de találkozott Hszi Csin-pinggel is, akinek magyarországi látogatása jelentős nemzetközi visszhangot is kapott. Ezen a héten Tiszaladányban, Diósgyőrben tartott fórumot, de szerdán megfordult Kapuváron és Sopronban is.

Nem egyszerű egy tízmilliós ország miniszterelnökeként nemet mondani, amikor mindenki háborút akar

– mutatott rá a kormányfő legutóbbi gyűlésén, melyről a közösségi oldalán videót is megosztott. Orbán Viktor leszögezte: ehhez politikai és lelkierő kell, ami egy demokráciában a választóktól jön. – A magyar kormány és a magyar kormány vezetőjének a szava Brüsszelben más súllyal esik latba akkor, hogyha egy nagy választási győzelemmel a hátam mögött kell ott elmondani az álláspontot – mondta. A miniszterelnök kiemelte: