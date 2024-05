Orbán Viktor újabb magyar városban tűnt fel

„Június 9-én a háború és a béke kérdésében kell döntenünk! Aki a Fideszre szavaz, a békére szavaz!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a Kapuváron tett látogatásáról osztott meg fényképeket.

Szerdán Sopronban és Kapuváron folytatta választási kampánykörútját Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke. A kormányfő tárgyalást folytatott Farkas Cipriánnal, Sopron polgármesterével, majd helyiekkel találkozva arról beszélt: a háborún nyerészkedőknek a békepárti Magyarország az útjában áll.

Soros György azért gurítja ide a dollárokat és fizeti a háborúpárti politikusokat, hogy ezt az akadályt elhárítsa. De nekünk ez az egy hazánk van, és mindenáron megőrizzük a békéjét

– mondta Orbán Viktor Sopronban.

Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-t arról tájékoztatta, hogy szerda délután Orbán Viktor Kapuvárra is ellátogatott, ahol Hámori György jelenlegi polgármesterrel és Horváth Lászlóval, a Fidesz polgármesterjelöltjével tárgyalt, majd kapuváriakkal találkozott az új tanuszoda épülete előtt.

Mint arról lapunk beszámolt, országjáráson vesz részt a miniszterelnök. Orbán Viktor a múlt héten Szentendrén, Pomázon, Solymáron és Esztergomban is járt, de találkozott Hszi Csin-pinggel is, akinek magyarországi látogatása jelentős nemzetközi visszhangot is kapott. Ezen a héten Tiszaladányban járt a kormányfő, és megfordult Diósgyőrben is.