Orbán Viktor: Felesleges Brüsszelbe háborúpárti képviselőket küldeni, van ott elég

Mint arról mi is írtunk, dübörög a kampány, országjáráson vesz részt a miniszterelnök. Orbán Viktor a múlt héten Szentendrén, Pomázon, Solymáron és Esztergomban is járt, de találkozott Hszi Csin-pinggel is aki Magyarországra látogatott, amely jelentős a nemzetközi visszhangot is kapott.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A héten a kormányfő Tiszaladányban folytatta kampánykörútját – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Orbán Viktor Koncz Zsófiával, a térség országgyűlési képviselőjével és Liszkai Ferenc polgármesterrel tárgyalt. A választópolgárokkal folytatott találkozóján elmondta:

„Brüsszelbe háborúpárti képviselőt küldeni olyan, mint a Dunába vizet hordani: lehet, csak felesleges. Abból van ott elég.”

Orbán Viktor azt javasolta: „a kilóra megvett háborúpárti baloldaliak helyett küldjünk Brüsszelbe békepártiakat! Mutassuk meg Soros Györgynek, hogy nincs rosszabb befektetés, mint a magyar háborúpárti politikus” – fogalmazott a Fidesz elnöke.