Orbán Viktor berúgta a kampányt – országjárásra indult a miniszterelnök + videó

„A kampányt berúgtuk” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök bejegyzéséből kiderült, hogy elérkezett országjárásának első állomására, Nemesgörzsönybe.

A miniszterelnök később egy videót is posztolt nemesgörzsönyi látogatásáról (a cikkünk végén megtekinthető) melyben arról is beszél, hogy ő az ország első falusi miniszterelnöke. – Kitől várjon a magyar gazdatársadalom, a magyar vidék, a magyar falu segítséget, hogyha nem a közülük jövő miniszterelnöktől? – tette fel a kérdést a kormányfő. Mint mondta, lehet rá számítani a következő időszakban is, majd úgy fogalmazott:

„de én csak akkor tudok segíteni, ha önök fegyvert adnak a kezembe.”

– Én nem leszek rest azt előrántani, lövök én mindenre, ami mozog, meg suhintok oda, ahova kell, de csak akkor, ha van a kezemben eszköz – ecsetelte, majd leszögezte:

az én fegyverem az önök szavazata.

A miniszterelnök arra kérte a helyieket, hogy támogassák a kormánypártok jelöltjeit, ugyanis – mint fogalmazott– , ha nem is könnyű most a helyzet, de „rendbe fogják hozni a dolgokat”, és állítása szerint a gazdavilág meg fogja találni a számítását.

Szimbolikus volt, hogy a kormányfőt Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke kísérte a látogatáson, aki a közeli Pápán született, és jelenleg a Fidesz országgyűlési képviselője, emellett pedig befutó helyen szerepel a Fidesz-KDNP EP-listáján is.

A miniszterelnök országjárása a nemzetközi eseményeket figyelembe véve sem meglepő, ugyanis mint ahogy legutóbbi bejegyzésében is hangsúlyozta: egyre nagyobb a feszültség Európában. Mint írta, a kontinensen a hangulat háborús, mindenki részéről háborús készülődést lát.

„Brüsszel a tűzzel játszik. Amit csinál, az maga az istenkísértés. A világháborúkat az elején sohasem hívják világháborúnak. Harmadik balkáni háború, Molotov–Ribbentrop-paktum, Lengyelország felosztása, és a vége aztán kétszer is világháború lett”

– figyelmeztetett.

Bejegyzése végén a miniszterelnök hangsúlyozta, a magyarok tudják, milyen a háború. Egyúttal leszögezte Magyarország álláspontját is: „Ebből a háborúból ki kell maradnunk. Ez nem a mi háborúnk. Nem akarunk háborút, és nem akarjuk, hogy Magyarország újra nagyhatalmak játékszerévé váljon.”

„Ezért ki kell tartanunk a béke mellett – itthon, Brüsszelben, Washingtonban, az ENSZ-ben és a NATO-ban is”

– zárta a közleményét Orbán Viktor.

A miniszterelnök a TikTok-csatornájára is feltöltött egy werkfilm jellegű videót, amelyben még egy fontos mondatot elcsíphetünk Orbán Viktor beszédéből. „Hallgassanak az eszükre, szavazzanak a Fideszre” – tanácsolta a kormányfő.