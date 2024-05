Videózásra jut pénze Juhász Péternek, de az adó befizetésére nem

Juhász a KözösÜgyünk Kft.-vel is elköltött közel kétmillió forintot hirdetésre a Facebook hirdetéstára szerint. Az nem derült ki, hogy Juhásznak miből volt pénze erre. Viszont az biztos, hogy Juhász is erőteljes amerikai baloldalhoz köthető kapcsolatokkal rendelkezik. Ezt mutatja az a tény, hogy a Nemzeti Információs Központ jelentésében a KözösÜgyünk Nonprofit Kft. is szerepelt, mint olyan cég, amelyik az amerikai pénzek jelentős részét bezsebelő DatAdattal tranzakciókat folytatott.

Juhász aktuális tevékenységét nézve észrevehető, hogy ő is az Action Network nevű, amerikai demokrata körökhöz kapcsolódó petíciós és adománygyűjtő oldalt használja, ahogy a Korányi Dávid-féle Action for Democracy, a Szikra Mozgalom, a 99 Mozgalom, a Tanítanék vagy épp a DK. Ezenfelül Juhász adatkezelési tájékoztatójából kiderül az is, hogy ugyanúgy adatkezelője a dollárbaloldal-botrányból híressé váló DatAdat és a Magyar Péter mozgalmának, a Talpra Magyarok honlapjának adatkezelőjeként elhíresült Estratos és Lundadonate.org.

Ráadásul egy komment tanúsága szerint nem kizárt, hogy már személyesen is egyeztettek Magyarral. Lapunk korábbi cikkéből kiderült, hogy az EstratosDigital GmbH – korábbi nevén DatAdat GmbH – egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség, amely főleg a progresszív politikai mozgalmak segítésére koncentrál. Ügyvezetője a Bajnai Gordon kormányának volt titokminisztere, a DatAdat-cégcsoport vezető figurája, Ficsor Ádám.

