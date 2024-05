Itt a fővárosi botránykrónika: a 2010 előtti balliberális világ tért vissza az önkormányzatokba

Gyanús szerződések és a múlt emberei

Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes a Városháza lehetséges eladása miatt került reflektorfénybe. A felvételek egyikén az hallható, ahogy Bajnai Gordon egykori „harcostársa”, Gansperger Gyula arról beszél, jutalékos rendszer épült ki fővárosi ingatlanok értékesítésére, és Kiss Ambrushoz csorogtak vissza pénzek. A főpolgármester-­helyettes tagadja, de a Városháza-ügyben zajlik a nyomozás.

Karácsony Gergely bizalmasának, Tordai Csabának a neve több alkalommal előkerült.

Néhány hónapja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal házkutatást tartott a főpolgármester jogi főtanácsadójának ügyvédi irodájában, ahol okirat-hamisítás bűncselekményét alátámasztó bizonyítékokat foglalt le a Karácsony által alapított 99 Mozgalom félmilliárd forintos adománygyűjtése kapcsán.

Nem mellékes szál ez az ellenzék külföldi kampányfinanszírozási botrányában, amely akár már 2019-ben elkezdődhetett, mégpedig a Mindenki Budapestért Egyesületen (Mibu) keresztül.

Felbukkant a Karácsonnyal már Zuglóban együttműködő Mravik Zsoltnak, Tordai Csaba élettársának és vállalkozásának, a Bakony Rental Kft.-nek a neve is. A cég külföldi tanácsadói megbízásból származó 112 millió forintos bevételéből Mravik még a legutóbbi önkormányzati választás előtt osztalékelőlegként kivett 84 millió forintot, amiből 75 millió egy, a Városházán jelenleg is tanácsadóként dolgozó munkatárs segítségével Perjés Gáborhoz került készpénzben. Perjés ezt a pénzt több részletben fizette be a főpolgármester-jelölti kampányt támogató Mibu bankszámlájára.

A Gyurcsány-kormány pénzügy­miniszteréről, Draskovics Tiborról szintúgy sokat lehetett olvasni a ciklus során, akár a Budapesti Közlekedési Központ járatritkítási kísérlete, akár a sokaknak nem tetsző kerékpársávok kialakítása, akár a fővárosi közterületi reklámtender kapcsán. Érdemes hozzátenni: a Közbeszerzési Döntőbizottság több mint százmillió forintra bírságolta a BKK-t és a BKV-t, utóbbi felügyelő­bizottságában pedig ott ül Katona Tamás, a Gyurcsány­-kormány pénzügyi államtitkára is.

Gyanús, jelentős közpénzvesztéssel járó szerződésekről szól a hídpénzbotrány is. Egy bennfentes tudni véli, miként szivattyúztak ki másfél milliárd forintot a Lánchíd-projektből. Itt került elő az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére, a számlagyáros Vig Mór és érdekeltsége, a Sunstrike Hungary Kft., továbbá Hegedüs Dániel ügyvéd, Apáthy Zoltán Endre, illetve a felújítást végző A–Híd Zrt. Az ügyben szintén nyomozás indult.

Ügyek Budán

Budavárt jobboldali bástyának tartották sokáig, 2019-ben mégis az ellenzéki összefogás jelöltje, a párbeszédes V. Naszályi Márta lett a polgármester. Az idő múlásával azonban elfogyott a polgármester képviselő-testületi többsége, s ebben szerepet játszottak a vitatható, olykor közfelháborodást kiváltó lépései is. No meg egy fideszes győzelmet hozó időközi képviselő-választás.

A Ruszwurm cukrászda tulajdonosa azt állította, V. Naszályi anyagi támogatásért cserébe olyan szerződést ajánlott, hogy „még bűncselekménnyel se lehessen kitúrni” érdekeltségeit a kerületből. A polgármester tagadja ezt, szerinte „fideszes hazugságokra, rágalmakra építkező lejáratókampány” zajlik ellene.

Kormánypárti ellenfele, Böröcz László márciusban „jelentősen túlárazott” szerződések megkötéséről beszélt. Szerinte az önkormányzat az Officium Irodafejlesztő Zrt.-nek egy beléptetőrendszer kiépítésére, illetőleg a karbantartás elvégzésére nagyságrendileg 17 millió forintot fizetett ki egy becslése alapján nyolcmilliós munkáért. V. Naszályi ezzel szemben azt állítja, hogy nincs ezzel gond, mert a legolcsóbb ajánlatot választották ki.

Egy hónappal később azzal jött elő a Fidesz–KDNP jelöltje, hogy közbeszerzési értékhatár alatt intézik az ügyeket a városrészben, s most a polgármester férje, V. László is érintett. Nagyjából nyolcvanmillió forintnyi közpénzt fizettek ki annak a Neo Property Services Zrt.-nek, ahol V. Naszályi párja dolgozott.

A II. kerületben szintén sokakat meglepett a szocialista Őrsi Gergely 2019-es győzelme. Nagyobb botrányok nem akadtak a kerületben, viszont a Mandiner épp a minap számolt be az önkormányzat tanácsadói szerződéseiről. Külpolitikai, protokolltematikákhoz fűződő, személy­közi kapcsolatokat erősítő politikai tanácsadói kontraktust kötöttek azzal Statera Consultancy Kft.-vel, amely Cseh Katalin momentumos európai parlamenti képviselő – Berg Dániel alpolgármester férje – mögött szintén feltűnik mint „service provider”.

Az MSZP-s Török Ottó érdekeltségével, a Positum Plus Kft.-vel is kötöttek szerződést Őrsiék, akárcsak Lóránd Gergellyel, aki az MSZP országos etikai és fegyelmi ügyi tanácsának tagja. A kontraktusban szerepel Baranyi Máriának, Horn Gyula szocialista kormányfő titkárságvezetőjének a neve.

A 2019-es önkormányzati választás eredménye az I. kerületben V. Naszályi Márta (Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, LMP): 6025 érvényes szavazat (48,31%) Nagy Gábor Tamás (Fidesz–KDNP): 5904 érvényes szavazat (47,34%) Jakab-Novák Eszter (független): 542 érvényes szavazat (4,35%)

Nyomozók ott, zűrök itt

Március elején nyomozók tartottak házkutatást a DK-s Kiss László által vezetett III. kerületi önkormányzat épületében, és négy embert őrizetbe vettek. Azóta egy újabb gyanúsítottat kihallgattak az ügyben. A gyanú szerint egy férfi fiktív szerződéseket kötött az önkormányzattal saját vállalkozása és más gazdasági társaságok nevében.

A gyanúsítottak a szerződések ellenértékeként beérkező összegeket készpénzben felvették, és korrupciós célokra fordíthatták. Az elkövetők akár nyolcévi szabadságvesztésre is számíthatnak.

Czeglédy Gergő alpolgármester helyet kapott Karácsony Gergely listáján, rajta van a kerületi baloldali kompenzációs listán, és az egyik körzetben is indul. Ő annak a Hagyó Miklósnak volt a kabinetfőnöke, aki Demszky Gábor főpolgármester MSZP-s helyettese volt, és a neve a nokiás dobozos kenőpénzezős módszerrel forrt össze. A kormánypártok III. kerületi polgármesterjelöltje, Bús Balázs Ungár Péter LMP-társelnöknek írt levelében úgy fogalmazott: „Az Ön politikai közössége Óbudán ezt a Czeglédyt támogatja, miközben a fővárosban le akarják vetetni Karácsony Gergely listájáról. Igazuk van a fővárosi listában. Arra kérjük azonban Önöket, hogy Óbudán se támogassák Czeglédy Gergőt, ahol egyéni körzetben jelölt, és ahol alpolgármester. Érjék el, hogy Czeglédy ne legyen óbudai jelölt. Ha nem tudják, akkor lépjenek ki azonnal a támogatói közül.”

Újpesten Wintermantel Zsolt kormánypárti városvezető-aspiráns több fórumon azt jelezte, hogy a ciklusban botrányok tömkelege jellemezte a kerületet.

Ezek egyike Déri Tibor polgármester lakásszerzési ügye lehet. Mielőtt az egykori momentumos városvezető úgy döntött, nem indul újra a tisztségért, egy új építésű kerületi lakóparkban szerzett magának ingatlant. A fideszes jelölt úgy véli, ezzel győzték meg a polgármestert, hogy ne méresse meg magát újból. Júniusban a baloldal Déri új párttársát, a DK-s al­polgármestert, Trippon Norbertet indítja. A leköszönő kerületvezető azért bejutó helyen szerepel a DK–MSZP–Párbeszéd–Zöldek szövetség fővárosi listáján.