Ezeket a jelölteket választották meg a budapesti kerületek polgármestereinek

a Fidesz–KDNP hat, a balliberális szövetség 14, független jelölt pedig három kerületet vezethet az elkövetkező öt évben.

Visszavette a Fidesz az I. kerületet

A budai I. kerületben öt éve nagy meglepetésre győzött V. Naszályi Márta, és a képviselő-testület is baloldali többséggel állt fel. A párbeszédes polgármester azonban pocsék kerületvezetőnek bizonyult, többségét már a ciklus közben elveszítette, így nem meglepő, hogy most a helyiek is leváltották. Az új polgármester Böröcz László (Fidesz–KDNP) lesz, és a képviselői helyek tekintetében is nyolcból hetet a kormánypártok nyertek el jelen állás szerint, így a budai kerületben új korszak kezdődhet.

A II. kerületben nem történt váltás, Örsi Gergelyt (DK–Momentum–LMP–Zöldek–Párbeszéd – Zöldek–MSZP) meggyőző fölénnyel választották újra.

A III. kerületen is marad a baloldali vezetés, Kiss László (DK–Momentum–Jobbik–LMP – Zöldek–MSZP–Párbeszéd – Zöldek) újrázott, és a képviselői helyeket is elhozta a baloldal.

A IV. kerületben, Újpesten új polgármester lesz, Trippon Norbert (DK–Momentum–Jobbik–LMP – Zöldek–MSZP–Párbeszéd – Zöldek) eddigi alpolgármester váltotta Déri Tibort, aki már a ciklus közepén jelezte, hogy nem indul újra a polgármesteri székért. Déri egyébként egyéni képviselői mandátumot nyert, így a következő öt évben is a képviselő-testület tagja lesz, mint ahogy megnyerte a körzetét Wintermantel Zsolt is, aki a Fidesz–KDNP polgármester-jelöltje is volt, így ő is tagja lesz a következő közgyűlésnek.

A belvárosban nincs meglepetés, tarolt a Fidesz

Az V. kerületben idén is nagyot nyert Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz–KDNP), akit a szavazatok 54 százalékával választottak újra, a visszatérésre készülő Juhász Péter 41 százalékot kapott. Az egyéni körzeteket 8/7 arányban hozták el a kormánypártok.

A VI. kerületben Soproni Tamást (Momentum) választották újra, meggyőző fölénnyel. A VII. kerületben sincs változás, Niedermüller Péter (MSZP–DK–Momentum–Párbeszéd – Zöldek) újrázhatott.

A VIII. kerületben is a regnáló polgármestert, Pikó Andrást (C8–Momentum–DK–Párbeszéd – Zöldek–Szikra Mozgalom–LMP – Zöldek) választották újra.

Nagyot nyert Baranyi Krisztina (BKFE) is, akit ezúttal a balos pártok közül csak az LMP és a Kutyapárt támogatott, így saját csapattal vágott neki a megméretésnek, és minden egyéni körzetet az ő jelöltjei nyertek meg. A Fidesz–KDNP-nek be kellett érnie a második hellyel, a többi baloldali párt szövetsége pedig csak harmadik lett Ferencvárosban.

Kőbányán is újrázott a jobboldali polgármester

A X. kerületben D. Kovács Róbert Antal (Fidesz–KDNP) ismét nyert, és ezúttal a képviselői helyek nagy részét is elnyerték a kormánypártok, feloldva ezzel az öt éve kialakult patthelyzet-közeli állapotot. A baloldali szövetség mindössze két körzetet nyert meg, a külön induló Momentumnak be kell érnie egyetlen kompenzációs listás képviselői hellyel.

Újbudán, a XI. kerületben sincs változás, László Imre (DK–Momentum–LMP – Zöldek–Párbeszéd – Zöldek–MSZP) újabb öt évig lehet polgármester, és a képviselők névsora is majdhogynem teljesen változatlan maradt az öt évvel ezelőttihez képest.

A XII. kerületet elveszítette a Fidesz. Pokorni Zoltán polgármester visszavonulása után már nem a kormánypárti jelölt, hanem Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke lett a polgármester, akit papíron minden baloldali párt támogatott. A Hegyvidéken az egyéni választókerületek nagy részét is elnyerték a kutyapártos jelöltek, így új korszak kezdődhet a budai kerület életében.

A XIII. kerületben sincs változás, ahogy 1994 óta mindig, úgy idén is Tóth Józsefet (MSZP–XIII. Kerületi Lokálpatrióták-–DK–Momentum–Párbeszéd – Zöldek) választották polgármesternek, aki ezúttal a szavazatok 77,7 százalékát szerezte meg.

Zuglót ősztől azonban új polgármester vezeti, a XIV kerületben leváltották Horváth Csabát, korábbi alpolgármestere, a Momentum színeiben induló Rózsa András vezetheti majd tovább a kerületet. A Fidesz–KDNP néhány egyéni körzetet viszont megnyert, például a polgármesterségről szoros versenyben lemaradó Borbély Ádám is képviselői helyet nyert.

A XV. kerület maradt DK-s fellegvár, Cserdiné Németh Angélát (DK–Momentum–Jobbik–LMP – Zöldek–MSZP–Párbeszéd – Zöldek) választották újra itt, és az összes körzetet elhozta a baloldal.

A Kertvárosban maradt a fideszes dominancia

Meggyőző fölénnyel nyerte el újra a polgármesteri címet Kovács Péter (Fidesz–KDNP–MVMP) a XVI. kerületben, és a testületi többség is mögötte lesz a következő öt évben is.

Horváth Tamás (Fidesz–KDNP) is újrázott a szomszédos XVII. kerületben, ahol a Tisza Párt jelöltje lett a második, a képviselői körzetek közül pedig az összeset elhozták a kormánypártok.

A XVIII kerületben sincs változás, Szaniszló Sándort (DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd – Zöldek) simán újraválasztották.

Hasonló a helyzet a XIX. kerületben is. Kispestről kirobbanthatatlan Gajda Péter (DK–Momentum–LMP – Zöldek–Párbeszéd – Zöldek–MSZP), aki idén is a szavazatok 56 százalékával nyert.

A XX. kerületben a Fidesz–KDNP által támogatott független jelöltet, Szabados Ákost választották újra. A képviselő-testületben, úgy tűnik, patthelyzet alakult ki, ugyanis a korábban balos kerületnek számító Pesterzsébeten ezúttal jó néhány képviselői körzetet megnyert a Fidesz–KDNP.

A XXI. kerületben is meggyőző fölénnyel választották újra a regnáló polgármestert. A Fideszből kizárt Borbély Lénárd (Borbély Lénárd Csapata) a baloldali pártok és a Fidesz–KDNP jelöltjét is maga mögé utasította, és a képviselői helyeket is mind az ő jelöltjei nyerték el.

Budafokon, a XXII. kerületben is újrázott Karsay Ferenc (Fidesz–KDNP), aki 2014 óta vezeti a dél-budai kerületet. Öt évvel ezelőtt a kormánypártok a képviselő-testületben kisebbségbe kerültek, ezúttal viszont úgy tűnik, biztos jobboldali többség fogja támogatni Karsay munkáját.

A XXIII. kerületben Bese Ferencet, a Fidesz–KDNP által támogatott független jelöltet választották újra, a képviselői helyet többségét pedig a Fidesz–KDNP politikusai nyerték el.

