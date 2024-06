Lesz egy kis időjárási helyzet a jövő héten

Szerdán az erőteljes gomolyfelhő-képződés, valamint a fátyolfelhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható, szórványosan valószínű zápor, néhol zivatar. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödhet. A minimum-hőmérséklet 9–15, a maximum 21–27 fok között várható, délkeleten lehet melegebb.

Csütörtökön az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett fátyolfelhőkre és több-kevesebb napsütésre is számítani kell, többfelé előfordul záporeső, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati, északi szél, zivatar környékén átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 8–15, délután 20–27 fok várható, keleten lesz a melegebb.