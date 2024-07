Megvan, mikor és hol lesz az idei Tranzit fesztivál + videó

Idén is megrendezik a Tranzit fesztivált. A politikai rendezvény helyszíne ezúttal is Tihanyban lesz, méghozzá augusztus 22. és 25. között. Ahogy arra számítani lehet, a fesztiválon idén is hallhatunk majd előadásokat, beszélgetéseket és vitákat politikai pártok képviselői, szakértők és újságírók részvételével.

Fotó: Tranzit

A Magyar Nemzet rendszeresen figyelemmel kíséri az évről érvre megrendezett Tranzit fesztivált. A tavalyi esemény legemlékezetesebb része az a beszélgetés volt, amelyen Orbán Viktort kérdezték. A miniszterelnök arról beszélt, hogy nem kell a magyaroknak magyarázkodni, nyugodtan nevezhető európai jelenségnek, ha hosszú ideje többségben kormányoz egy politikai párt.

Fotó: Tranzit

A politikáról lehet úgy beszélgetni, hogy az ember közben jól érzi magát. Még a viták is beszélgetést jelentenek

– jellemezte Deutsch Tamás a Tranzitot. Az európai parlamenti képviselő szerint „a beszélgetésnek az a lényege, hogy nem csupán a saját gondolataimat mondom el, hanem odafigyelek a másikra is”.