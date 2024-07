Strandbüféket ellenőrzött a Nébih, durva dolgokat találtak

Strandbüfékben és street food helyeken tartottak ellenőrzést az élelmiszer-biztonsági felügyelők a 2024-es nyári szezonban – tudatta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Magyar Nemzettel. Mint írták, az egész országban 346 vendéglátó létesítményt vizsgáltak és

az ellenőrzések vegyes eredményekkel zárultak: a szakemberek számos egységben találtak lejárt termékeket, továbbá a higiéniai feltételek, az alapanyagok tárolása és nyomonkövetése, valamint a dolgozók egészségügyi alkalmasságának igazolása kapcsán is merültek fel problémák.

A hatóságok 48 esetben indítottak eljárást, a kiszabott bírságok értéke meghaladta a hárommillió forintot. Összesen 205 kilogramm élelmiszert vontak ki a forgalomból, 703 ezer forint értékben.

Higiéniai visszásságok, hiányzó dokumentumok

Az ellenőrök a strandbüfék és a street food egységek 11,5 százalékánál tapasztaltak takarítatlanságot és a fertőtlenítő kézmosáshoz szükséges kellékek hiányát, valamint a vendéglátóhelyek 10,2 százalékában problémát jelentett a készételek tárolása is. A hűtve tárolást több esetben nem tartották be, továbbá a készételek és az alapanyagok elkülönítését sem valósították meg. Jellemző volt, hogy a kisebb egységeknek nem volt zöldségelőkészítőjük, miközben tisztítatlan zöldségeket is felhasználtak.

Csaknem minden tizedik vendéglátóhelynél (9,8 százalék) hiányzott a dolgozók egészségügyi könyve, azonban ezt az élelmiszer-vállalkozók rövid időn belül pótolták.

A fertőtlenítő mosogatás hiánya az ellenőrzések 8,7 százalékánál jelentett problémát. A hatósági felügyelők több esetben (hét százalék) tapasztalták, hogy az alapanyagok nyomonkövetését nem biztosították, illetve lejárt minőségmegőrzési- és fogyaszthatósági idejű termékeket tároltak az egységekben. Kedvező tapasztalat volt, hogy az allergénekkel kapcsolatos fogyasztói tájékoztatás megfelelőnek bizonyult. Az előírt HACCP-dokumentációkat is vezetik az egységek, bár volt olyan vendéglátóhely, ahol nem a valóságnak megfelelő adatokat regisztráltak.

Több milliós bírság, betiltott fagyi

A hatóságok 48 esetben indítottak eljárást az élelmiszer-vállalkozókkal szemben, a kiszabott bírságok értéke 3 326 633 forint. Továbbá 109 tételt, összesen 205 kilogramm élelmiszert kellett kivonni a forgalomból, amelyek együttes értéke 703 507 forint volt. A Csongrád-Csanád vármegyei felügyelők két vendéglátóipari egység tevékenységének korlátozását rendelték el. Az érintett egységekben többek között az edényzethez mérten a mosogatómedencék mérete nem volt megfelelő, a hűtőterekben a szakosított tárolás szabályait nem tartották be, az előkészítőket sem alakították ki, valamint egyes élelmiszereket a földön tároltak.

Egy Csongrád-Csanád vármegyei fagylaltozóban az ellenőrök megtiltották a fagylaltkészítést,

míg egy Heves vármegyei pizzériában nyomonkövetési hiányosság miatt negyven élelmiszertételt vontak ki a forgalomból, összesen 93 kilogramm mennyiségben.

A nyári szezonális ellenőrzés-sorozat augusztus 15-ig zajlik hazánkban. A kormány- és járási hivatalok, valamint a Nébih szakemberei többek között a fesztiválokat és a Balaton-környéki vendéglátóhelyeket is ellenőrzik. A grillsajtokra, a növényvédőszerekre, a macskák számára engedélyezett külső élősködők elleni készítményekre, a szezonális gyümölcsökre és zöldségekre (például görögdinnye), valamint az élőállat-szállítmányokra is kiemelt figyelmet fordítanak a hatóságok – közölte a Nébih.