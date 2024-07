Tikkasztó hőséggel zárul a hét, de az ország egyes helyein lecsaphat a vihar

Marad a hőség, ami ma is az északnyugati országrészben lesz valamelyest elviselhetőbb, ott 30, 33 fok várható, míg délkeleten 38, 40 fok is lehet – adta hírül közösségi oldalán a HungaroMet.

Forrás: HungaroMet/Facebook

Mint írták, a sok napsütés mellett magasabbra törő gomolyfelhők, záporok, zivatarok ma elsősorban a Duna vonalában, illetve az attól keletre eső tájakon fordulhatnak elő. Egy-egy hevesebb zivatarcella is lehet. A szél csak zivatarok esetén lesz erős, viharos.

Forrás: HungaroMet

A Hungaromet honlapja szerint, késő délutántól az Alföldön akár heves zivatarok kialakulására is van esély. Az ország több vármegyéjére is másodfokú, narancs riasztást adtak ki, estefelé a nyugati, északnyugati határ közelében is megjelenhetnek zivatarcellák. Viharos széllökések, illetve jégeső kísérheti a zivatarokat.