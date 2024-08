Egy életre megemlegeti ez az autós, hogy a záróvonalon előzött + videó

Egy pótkocsis teherautót próbált megelőzni szabálytalanul Gyermelynél egy autós, aki mindezt dokumentálta is a fedélzeti kamerájával, de súlyos árat fizetett érte – írja az Origó a videó alapján, amelyet a Bp-i Autósok osztottak meg. A tanulságos videót a sofőr közzé is tette, hogy más is okuljon a hibájából.

Záróvonalon előztem, így jártam! Nem lett baj, nekem csak a jobb tükröm bánta. Kolléga azt mondta, hogy épp kikerült valamit, és azért jött át a sávba. De a lényeg, hogy a záróvonal az záróvonal!

– írta a felvétel készítője.