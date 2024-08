Helyben vagyunk: a baloldali megmondóember szerint túl drága volt a tűzijáték

Túlárazottnak nevezte a tűzijátékot Horn Gábor az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

– Döbbenetesnek tartom, hogy mennyi pénzt pazarol el a magyar állam erre az egész történetre. Tehát az, hogy huszonmilliárd forintba kerül ez az egy-két-három nap, amit itt látunk, azt én elképesztő pazarlásnak gondolom, mert én emlékszem, amikor azon vitatkoztunk a kétezres évek közepe táján, amikor én még kormánytag voltam, hogy akkor a nyolcvanmillió az sok-e, ha ennyibe kerül a tűzijáték. Hogy miért kell nagyzolni ennyire? – tette fel a kérdést az adásban az egykori Medgyessy-, majd később a Gyurcsány-kormányok koalíciós egyeztetésért felelős államtitkára, baloldali megmondóember.

A műsorvezető egyébként félig viccesen fel is vetette, hogy lehet, hogy emiatt bukott meg a baloldali kormányzat.

Elsöprő érdeklődés övezte az idei Szent István-napi programsorozatot

Szinte már megszokottnak nevezhető, hogy amikor az államalapítást ünnepeljük, akkor azzal párhuzammal megjelennek az elégedetlenkedő hangok is a baloldalról, ugyanakkor a valóság az, hogy a rossz idő ellenére is nagy érdeklődés övezte az idei programsorozatot. Ahogy lapunk korábban beszámolt arról, Kovács Zoltán államtitkár tájékoztatása szerint a budapesti központi eseményeket kiemelten nagy érdeklődés övezte, a programokon napközben és a tűzijáték alatt is

több százezren vettek részt.

– A nap folyamán beérkezett információk alapján kijelenthető, hogy a keddi Szent István-napi rendezvények rendben zajlottak és komolyabb fennakadás nélkül véget értek. Az eső által okozott kellemetlenségek és késedelem ellenére rendkívüli esemény nem történt. A rendőrség kedd 23 óráig országosan 324 rendezvény békés lebonyolítását biztosította – vont mérleget az augusztus 20-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs vezetője.

Kovács Zoltán megköszönte a szervezőknek, a rendvédelmi szerveknek, az állami közreműködőknek és szervezeteknek, minden fellépőnek, kiállítónak, valamint a több százezer látogatónak, hogy hozzájárultak az idei Szent István-napi programsorozat biztonságos és sikeres lebonyolításához.