Szörényi Levente elmondta a véleményét Orbán Viktorról, Magyar Péterről és Azahriahról is

Szörényi Levente a Demokratának adott interjút, amelyben a lap szembesítette korábbi véleményével, miszerint háromféle magyar létezik: az istváni, a koppányi és az idegenszívű.

A zenész a korábbi gondolatáról elmondta, nem mindegy, hogy milyen korszakban vetjük fel ezt a kérdést. Negyven vagy húsz évvel ezelőtt érvényesnek tartotta a felosztást, de ma már nem tartja annak.

– Vannak történelmi helyzetek, amelyekben másképpen gondolkoznak a különböző társadalmi csoportok és az elit; ezt fejezi ki Koppány és István alakja, illetve az idegen, akinek érdekében áll szétszakítani a feleket. Az idegenszívű kifejezést különben Makovecz Imre találta ki, én pedig rendkívül találónak éreztem, mert az idegenszívűség nem származás, hanem érzés kérdése. (…) Bródy János annak idején meg azt mondta, hogy nem lehet ilyen alapon szétbontani a társadalmat; azóta sok víz lefolyt a Dunán, és hát mit olvastam egy nemrégi nyilatkozatában? Az István, a királyról beszélve azt mondta, hogy a magyarokban egyformán megvan az istváni és a koppányi szemlélet. Nos, ez jelzi igazán az idő múlását. Igaz, egyet felejtett csak el megemlíteni, az idegenszívűt – magyarázta Szörényi Levente.

Szörényi Levente (Fotó: Szabó Miklós)

Arról, hogy kik az idegenszívűek, Szörényi Levente a következőképpen vélekedett: Nem kell a mellkasukba nézni, elárulják őket a szavaik és a tetteik. – Vajon azok nem idegenszívűek, akik az Európai Parlamentben mindennap elárulják Magyarországot az önös érdekeik szerint, úgy, hogy állítólag a magyarokat képviselik? Gyurcsány Ferenc mondta egyszer, hogy el lehet menni Magyarországról; hogyha ennyire élhetetlen ez az ország, akkor miért nem fogadnak neki szót? – tette fel a kérdést a zenész.

Orbán Viktor jó vezető, Magyar Péter pedig Orseolo Péterre hajaz

Arra a kérdésre, hogy Magyarországnak jelenleg jó vezetője van-e, Szörényi Levente azt felelte:

Persze, éppen ezért akarják tönkretenni!

– A magyar történelem során mindig is volt példa arra, hogy külföldről érkezett rengeteg pénz, paripa s fegyver, hogy az ő szájízük szerint változzon meg a honi helyzet – emlékeztetett, majd úgy folytatta: Ha már a korszakról beszélünk, gondoljunk csak Orseolo Péterre, aki hűbérbe adta a németeknek Szent István független Magyarországát.

Most is ennek lehetünk a tanúi a politikai életben szerinte, lásd Magyar Pétert és társaságát. Donald Tusk lengyel miniszterelnök is irányított ember, de ő legalább határozott karakterű és karakán, szemben az Egyesült Államok jelenlegi, félkegyelmű elnökével.

A magyaroknak kitalált karakter, akit Orbán Viktor ellenében pénzelnek és építenek, egyszerűen minősíthetetlen. Mindig sikeresen megtalálják azokat a kellően nárcisztikus személyeket, akik ezerszeresen is hiába járatják le magukat, még nagyképűbben állnak vissza a pástra.

– vélekedett a Tisza Párt elnökéről, Magyar Péterről Szörényi Levente, majd elárulta:

disszidál, méghozzá Törökországba, amennyiben „ezt az embert megválasztják” miniszterelnöknek.

Azahriah is szóba került

Szörényi Levente véleményét megkérdezték a manapság felkapott előadóról, Azahriahról is, akinek munkásságáról erős mondatokat fogalmazott meg a zenész:

„Egyszeri meghallgatásra sem érdekel az olyan zene, ami a rap és a mit tudom én minek az egyvelege.”

Szörényi feltette a kérdést: Mi az, hogy egyveleg? Érthető, hogy a fogyasztói társadalomban minden mindennel összekeveredik, de miért terheljem magamat azzal, hogy ez zeneileg mit jelent?