Kilépési hullám? – Ingatlankiárusításba kezdtek a pedagógus-szakszervezetek

Csökken a baloldali Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) a taglétszáma, úgy látszik, egyre inkább elpártolnak tőlük a tanárok – derül ki a civil szervezetek névjegyzékéből. A PSZ komoly gondban lehet, amit mi sem jelez jobban annál, mint hogy egyre jobban zuhan a tagdíjbevételük, ami 2017 óta folyamatos lejtmenetben van. Abban az évben még 170 millió forintot tett ki a tagdíjakból befolyó összeg, ám tavaly csupán 98 millió jött össze nekik tagjaik befizetéseiből, ez is egy felfelé kerekített összeg. Nem csoda, hogy a magára érdekvédőként hivatkozó szervezet ilyen slamasztikába került, ugyanis a tanárok többsége átlátott a szitán, és rájött, hogy valójában baloldali aktivizmust folytatnak, különösen, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a kormány történelmi léptékű béremelést ad a magyar pedagógusoknak.

Másfél milliárdért árulják a PSZ villáját

Ekkora veszteség finanszírozásához pénzzé kell tenniük a vagyonuk egy jelentős részét, ezért úgy tűnik, hogy a „családi ékszer” kiárusítása mellett döntöttek.

A szakszervezet villáját, ami a Városligeti fasor 10. alatt található, másfél milliárd forintért árulják. A négyszintes, felújítandó villaépület-ritkaság 1504 négyzetméter alapterületű, és egy 2215 négyzetméteres telken fekszik a főváros pesti oldalának egyik kiemelt övezetében.

Fotó: Magyarvillák.hu/Kállai Márton

A baloldali szakszervezet a tanárok érdekeit egy olyan épületben védi, amelyet Kármán Aladár és Ullmann Gyula tervezett, 1880-ban épült, jelenlegi formáját 1908-ban nyerte el.

Fotó: Magyarvillák.hu/Kállai Márton

Az épület homlokzata és műszaki állapota nagyrészt felújításra szorul, de az ablakok cseréje megtörtént, mivel új, műanyag nyílászárókat építettek be az eredeti nyílászárók takarásában.

Fotó: Magyarvillák.hu/Kállai Márton

A PSZ a zöldenergiára is gondolt: a tetőre összesen 325 Kw kapacitású napelemet helyeztek ki. Ha sikerül eladniuk a nagy értékű villát, az egy időre segíthet a szervezet anyagi gondjainak az enyhítésében.

A PDSZ is ingatlanárusításba fogott

Azonban nem a PSZ az egyetlen baloldali tanárszakszervezet, amelynek anyagi gondjai lehetnek. A Nagy Erzsébet nevével fémjelzett Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) tagdíjakból szerzett bevétele is csökkent 2017-ről 2019-re, 2020 és 2023 között pedig már nem is jelölték, hogy mennyi tagdíjat szedtek be. A PDSZ szintén ingatlanvagyonának értékesítésébe kezdett, ők egy Borsod megyei üdülőt árulnak 71,5 millió forintért. Mint írják, a csendes, békés, természet lágy ölén található bükkszentkereszti üdülő felújítását követően igazi földi paradicsommá válik a világ zaja elől menekülők számára.

A tanárok érdekeinek védelmére hivatott szervezet valóságos spirituális élményt kínál, mert úgy fogalmaznak: a friss levegő, a nyugalom, a madárcsicsergés igazi meditatív állapotot hoz létre, a közelben található gyógyító kövek pedig igazi misztikus karizmával ruházzák fel az épületet, bármit is jelentsen ez.

A leendő tulajdonost azzal csalogatják, hogy üdülőjük megvásárlása egy kiváló befektetési lehetőség, mivel az épület tetszés szerint felújítható, valamint kiemelik azt is, hogy az ingatlan megvétele karitatív tevékenység, mivel a vevő a PDSZ támogatásával az oktatásban dolgozókat segíti, és ezáltal az oktatási rendszer megújításáért is sokat tesz.

Az ingatlan paramétereiről azt közölték, hogy 3300 négyzetméteres telken fekszik, hasznos lakótere 281 négyzetméter. Az üdülő 1970-ben épült, háromszintes és egy pince is tartozik hozzá, beépíthetősége 30 százalékos, és Miskolctól 30 kilométerre található, ami miatt szerintük kiváló az elhelyezkedése.