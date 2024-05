Trágár szakszervezeti elnök képviseli a pedagógusokat

A zalaegerszegi 10. számú egyéni választókerületben méreti meg magát Békési Tamás történelem–német szakos középiskolai tanár, aki a Pedagógusok Szakszervezetében a Zala vármegyei szervezet elnöke is. A tanárt a Demokratikus Koalíció és a Momentum támogatja, győzelmük esetén alpolgármesternek is felkérnék, a jelöltet a Választás.hu-n található adatok szerint a Nemzeti Választási Iroda már nyilvántartásba is vette a két párt jelöltjeként. A kormányellenes „pedagógus”-tüntetések egyik fő szervezője, a PSZ alapszabályában lévő összeférhetetlenségi szabály azonban úgy szól, hogy szakszervezeti tisztségviselő nem lehet bejegyzett párt tisztségviselője, párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat, és köteles tartózkodni minden olyan nyilatkozat megtételétől, amely a szakszervezet pártatlan megítélését veszélyezteti.

Mivel az önkormányzati képviselő-jelöltségről nehezen lehet azt mondani, hogy ne lenne közszereplés, Békésit pedig két baloldali párt is jelölte, úgy tűnik, hogy a megyei elnök indulása ellentmond a szakszervezet politikai pártatlanságra vonatkozó rendelkezésének.



Megkerestük az ügyben a baloldal által támogatott jelöltet, aki lapunknak így nyilatkozott: „pártjelölt vagyok, ez nem azt jelenti, hogy a párt nevében megszólaltam, és nem lettem egy pártnak sem tisztségviselője. Mindenkit tájékoztattam előzetesen, tehát bírom a kollégáim beleegyezését” – jelentette ki.

Arra a felvetésre, hogy a DK és a Momentum általi jelölés a párt érdekében történő közszereplésnek minősül-e, Békési Tamás úgy felelt:

közszereplő leszek, ha megválasztanak, amire túl sok esélyt egyébként nem látok.

Hozzátette, ő párt nevében nem fog megszólalni, mert egyiknek sem a tagja, továbbá párt érdekében sem nyilatkozik. – Engem mint közéleti embert kértek fel arra, hogy elvállalnám-e az indulást az ő támogatásukkal. Ez nem azt jelenti, hogy én párt érdekében bármit cselekednék – fogalmazott a baloldal zalaegerszegi jelöltje.