Koncz Zsófia: Újra igényelhető támogatás a bölcsődei térítési díjhoz!

– Jó hír, hogy azok a munkába visszatérő szülők, akiknek gyermekei szeptember 1-jétől bölcsődébe járnak, újra támogatást igényelhetnek a bölcsődei térítési díjhoz. Első alkalom, hogy azok a szülők is igénybe vehetik a támogatást, akik gyermeküket önkormányzati fenntartású bölcsődében helyezik el, valamint továbbra is jogosultak a támogatásra azok, akiknek gyermekei minibölcsődét, családi bölcsődét, munkahelyi bölcsődét vagy napközbeni gyermekfelügyeletet vesznek igénybe – jelentette be Koncz Zsófia családügyi államtitkár a Facebook-videójában, majd hozzátette:

Az EFOP Plusz-6.3.1-23 „Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének célzott támogatása” projekt keretében nyújtandó vissza nem térítendő támogatást az EU-s feltételek szerint a vidéken élők vehetik igénybe. A kérelmeket szeptember 2-tól lehet benyújtani a Magyar Államkincstáron keresztül – mondta az államtitkár.