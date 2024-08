Sziget főszervező: Új fejezet kezdődik

Kádár Tamás kedden arról számolt be, hogy miután a hétfői zárónap Skrillex és a Fred Again... nagyszínpados koncertjével csaknem telt házas volt, számításaik szerint 400 ezer körül volt az idei összlátogatószám. „Erős volt a szombati napunk is, amikor mások mellett Louis Tomlinson és Martin Garrix is fellépett”.

A főszervező úgy értékelt, az idei nagyon jó hangulatú Sziget volt, a fesztiválon teljes volt a nyugalom, nem voltak nem várt események.

„Már néhány nappal a tavalyi rendezvény zárása után, az idei fesztivál legkorábbi kedvezményes elővételes eladásaiból lehetett látni, hogy nagyobb az érdeklődés a bérletek iránt. Örömmel tapasztaltuk, hogy az idei Szigetre a magyarok bérletvásárlási igénye is megnőtt, úgy látszik, kedvező, jó áron szívesen vesznek bérletet. Ezért ezt az akciót megismételjük, csütörtöktől indul a super early bird időszak a 2025-ös fesztiválra” – fejtette ki Kádár Tamás.