Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) három területen a világ legjobb 155 egyeteme közé került a US News friss globális felsőoktatási rangsorában, valamint őrzi tavaly megszerzett helyét az Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2024-es egyetemi világrangsorában is – tájékoztatta az intézmény a Magyar Nemzetet.

Az ELTE Gazdaságtudományi Kar új oktatási épületének egyik előadóterme (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A U.S. News & World Report 2024/2025-ös felsőoktatási rangsora száz ország 2250 egyetemét értékeli 13 indikátor alapján.