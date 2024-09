A keddi napsütéses időt élvezzük ki, aztán jön a feketeleves + videó

A Kárpát-medence térségének időjárását most még egy anticiklon határozza meg, így többnyire száraz, hűvös idő a jellemző, hajnalban többfelé fagypont közelébe, néhol az alá süllyedhet a hőmérséklet. Keddtől egyre inkább a nyugati ciklon előoldalára kerülünk, a magasban jelentős melegedés veszi kezdetét.

Estére az ország nagy részén kiderül az ég, a Dunántúl fölé viszont északnyugat felől újabb felhőtömbök érkeznek. Kedden is sok napsütésre van kilátás, melyet a nyugat felől megnövekvő, majd meg is vastagodó fátyolfelhőzet szűrhet. Csapadék nem várható. Az északi, északkeleti irányú szelet estig még a Dunától keletre nagy területen élénk, olykor esetleg erős lökések kísérhetik, estére ott is legyengül a légmozgás. Kedden gyenge vagy mérsékelt marad a déli, délkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 6 fok között valószínű, a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb, vízpartok közelében, nagyobb városainkban és a felhősebb északnyugati tájakon pedig enyhébb lehet a hajnal.

Többfelé kell számítani talajmenti fagyra, de helyenként légköri fagy is várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 14 és 19 fok között alakul.

Szerdán túlnyomóan borult lesz az ég. Sokfelé várható eső, zápor. Kiadós mennyiségű csapadék elsősorban a Dunántúlon hullhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hajnali 2, 11 fokról általában 13, 19 fokig emelkedik a hőmérséklet, de a tartósan csapadékos tájakon hűvösebb is lehet.

Csütörtökön nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, többfelé esővel. Sokfelé megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon helyenként megerősödik az északi szél. A hajnali 7, 13 fokról 12 és 17 fok közé melegszik a levegő.