Bródy János leleplezte Magyar Péter hatalmas titkát

Korábban Bródy János is megjelent Magyar Péter egyik rendezvényén, támogatásáról biztosítva ezzel a diszkóbotrányáról elhíresült, mentelmi joga mögé bújó Tisza-elnököt. Most azonban összeállt a kép. Az énekes és Magyar is feltűnt Iványival. Nincsenek véletlenek: a háttérben most is ott van Gyurcsány Ferenc… – gondolta, magában ízlelgetve ezt az összeesküvés-elméletet Felhévizy, majd feltette a lemezjátszójára a Deep Purple 1984-es Perfect Strangers című lemezét.

Borítókép: Bródy János énekes, zeneszerző Koncz Zsuzsa budapesti sajtótájékoztatóján 2016. november 8-án. Az énekesnő Vadvilág címmel elkészítette negyvenedik stúdióalbumát, amelyet 2017. március 11-én a Papp László Budapest Sportarénában mutatott be (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

