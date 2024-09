Koncz Zsuzsa megkapta a magáét, az Orbán Viktor Akciócsoport újból lecsapott

Koncz művésznő egyébként már korábban is megkülönböztetett figyelmet kapott az Orbán Viktor Akciócsoporttól, legutóbbi szavazásunkon őt választotta a csapat abban a témában, hogy melyik baloldali közéleti szereplő bőszített fel minket a legjobban. A baloldali énekesnő szerezte meg ezt a nem túl dicsőséges titulust, pedig sokan voltak ám versenyben, Havas Henriktől kezdve Tordai Bencén át egészen Para-Kovács Imréig. De valljuk be, ezt csak saját magának köszönheti. Hiszen számos esetben támadt már rá a kormányra, de olyan is előfordult, hogy az egész magyarságra tett dehonesztáló kijelentést. Most legalább egy kollégája, Varga Miki is kiosztotta rendesen. Rohanok kedves Félix, mert jönnek az unokák és még sehol az ebéd – mondta Reinfrank néni, és azzal a lendülettel eltűnt a lépcsőházban.