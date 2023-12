Koncz Zsuzsa viselt dolgai nagyon durván felbőszítették az Orbán Viktor Akciócsoport tagjait

A hírlapíró megköszönte a kedvességet és a szép szavakat. Éppen be akarta invitálni a ház hírmondóját egy kávéra, amikor Reinfrank néni ismét magához ragadta a szót:

– Tudja, szerkesztő úr, volt egy szavazás nálunk a két ünnep között arról, hogy az idei esztendőben melyik baloldali közéleti szereplő bőszített fel minket a legjobban, és egy elég meglepő eredmény születetett. Képzelje el, Koncz Zsuzsa szerezte meg ezt a nem túl dicsőséges titulust, pedig sokan voltak ám versenyben Havas Henriktől kezdve Tordai Bencén át egészen Para-Kovács Imréig. De valljuk be, a liberális énekesnő ezt csak saját magának köszönheti. Hiszen számos esetben támadt már rá a kormányra, de olyan is előfordult, hogy az egész magyarságra tett dehonesztáló kijelentést. Az idei évben is kitett magáért, a szokásos lekezelő, liberális gőggel beszélt Friderikusz podcastjében és lefitymálta Azahriah zenéjét is. Mező Gábor pedig az Axióma adásában olyan dolgokat mesélt el Konczról, ami miatt végleg lehullt a lepel az énekesnőről. Megyek is Félix, nem rabolom az idejét, fogyassza egészséggel a kis ajándékunkat és ígérje meg, hogy 2024-ben is folytatja a munkáját. Boldog új évet kívánok! – mondta Reinfrank néni, és már el is tűnt a lépcsőfordulóban.