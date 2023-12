Kéri László Rónai Egon szeme láttára zúzta porrá a maradék tekintélyét

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Kéri László politológus volt Rónai Egon vendége. Kéri László évet értékel, ezzel a címmel harangozták be a beszélgetést. A baloldali megmondóember az évek során méltán érdemelte ki azt, hogy a népszerű Jamie és a csodalámpa című angol rajzfilmsorozat egyik szereplőjéhez, Fonák Tamáshoz hasonlítsák az emberek. Ugyanis mindig pont az ellenkezője valósult meg, mint amiket ő előre prognosztizált, ami Fonák Tamásnál egy kedves, vicces tulajdonság, de egy politológus esetében elég siralmas dolog. Tehát Kéri László hajdani szakmai tekintélye mára igencsak elkopott, de úgy látszik, ennek ellenére az ATV-ben nagyon szeretik hallgatni az egyébként kedvesen latolgató joviális szakembert. Ez történt ezúttal is. Kéri elmondta a szokásos baloldali toposzokat a magas inflációtól az egészségügy problémáin át egészen a pedagógusok helyzetéig. Természetesen a beszélgetésből az is kiderült, hogy szerinte Orbán Viktor a saját politikai érdekeit úgy tünteti fel, mintha az Magyarország érdeke lenne, satöbbi, satöbbi.