Koncz Zsuzsa nem bírta ki, az év végén még odaszúrt Orbánnak

Minden rosszindulat ellenére igenis boldog lesz az új évünk!

Felhévizynek jól telt a szilvesztere, barátaival búcsúztatta az óévet, jókat beszélgettek, tréfálkoztak, finom malacsültet ettek és hozzá szép borokat fogyasztottak. Na és természetesen jó zenéket hallgattak, Félix számos régi lemezkülönlegessége is felkerült a lemezjátszóra. Remek volt a hangulat, a hírlapíró felhívta koccintani éjfélkor még Reinfrank nénit is a kedves férjével, aki hozott a vendégeknek tepertős pogácsát és még a különleges, titkos recept alapján készülő sajtós rolójából is tett a tálcára pár darabot kóstolónak.

Nehéz éven vagyunk túl, ezért ilyenkor, január első napján mindig reményekkel telve indulunk neki az új esztendő kihívásainak. Először mindjárt lehet is kezdeni a munkát a szilveszteri buli maradványainak az eltakarításával. Szerencsére a csapat hölgytagjai nagyjából mindent összerendeztek hajnalban, mielőtt hazaindultak, de azért maradt bőven tennivaló Felhévizynek is. Le is ült a lemezgyűjteménye elé, és szépen elkezdte szisztematikusan visszapakolni azt a sok-sok lemezt, ami az éjszaka folyamán előkerült.