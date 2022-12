Botrány: Orbán ellen tüntetett, ma a Való Világban produkálja magát

Most, hogy már beköszöntött a tél, Felhévizy Félix is egyre többet van otthon, így egyre többször nézi a televíziót. Az internetes videómegosztók és a streaming-szolgáltatók egyre nagyobb tömegeket csábítanak át az egykor kizárólag televíziót néző emberek sokaságából, de azért még mindig vannak fanatikusok, akik nézik a hagyományos tévéműsorokat is. Felhévizy is ebbe a csoportba tartozik, rendszeresen végigböngészi a televíziócsatornák műsorait. Azt régóta tudjuk, hogy a kereskedelmi csatornák, tisztelet a nagyon kevés kivételnek, mára tényleg kanálissá váltak, hiszen olyan gyenge és minősíthetetlen műsorokkal próbálják meg szórakoztatni a közönséget, amelyek színvonala borzasztóan alacsonyan van. Butuska celebecskék, teljesítmény nélküli percemberkék és csodainfluenszerek rohangálnak fel s alá a képernyőnkön. A stílus és a humor is egyre alpáribb lett, a kvízműsorokban elhangzó kérdések pedig évről évre hiába lettek bugyutábbak, így sem sikerül őket megfejteni. A kereskedelmi csatornák már nem is akarnak ezen változtatni, tökéletes így nekik: két szánalmas celebbohóckodás között elnyomnak egy-egy reklámot és mossák kezeiket. Azonban most egy olyan dolog történt, ami minden eddigi médiaeseményt felülír.