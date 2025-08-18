Rendkívüli

Megérkezett Budapestre Kapu Tibor

ZelenszkijPutyinTrump-PutyinTrump

Donald Trump rálépett a gázpedálra

Az amerikai elnök felgyorsította az eseményeket az alaszkai csúcstalálkozó óta. Donald Trump hétfőn már Volodimir Zelenszkijt és az európai vezetőket fogadja, akik eddigi tétlenségük után csak abban reménykedhetnek, hogy az amerikai elnök kedvében tudnak járni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 9:30
Fotó: HANDOUT Forrás: Telegram /@ermaka2022
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai elnök ígéreteihez híven valóban aktívan dolgozik az orosz–ukrán háború lezárásért. Donald Trump azonban most érezhetően a lovak közé csapott, hiszen az alaszkai csúcstalálkozó után hétfőn már az ukrán elnököt Volodimir Zelenszkijt és az európai vezetőket fogadja a Fehér Házban. Brüsszel retteg a békétől, félnek, hogy Zelenszkij igent mond, ezért kísérik el.

Donald Trump az alaszkai tárgyalások óta felpörgette az eseményeket
Donald Trump az alaszkai tárgyalások óta felpörgette az eseményeket 
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A helyzet feltehetőleg nem lesz egyszerű, miután Zelenszkij és Trump már korábban is konfrontálódott. Amikor az ukrán elnök legutóbb a Fehér Házba látogatott, óriási botrány kerekedett. Követelőzött és modortalanul beszélt az amerikai elnökkel és csapatával. 

Ez egészen odáig fajult, hogy végül jelezték Zelenszkijnek: el kellene hagynia az elnöki rezidenciát. 

Akkor Donald Trump igyekezett az európai vezetők által soha ki nem mondott igazságot megértetni Zelenszkijjel: ebben a konfliktusban nincsenek ütőkártyák a kezében.

Ezt a csörtét feltehetőleg nem akarja megismételni az ukrán elnök, innen nézve pedig logikus, hogy erősítést is visz magával. 

Donald Trump békét akar

Az amerikai elnök sem véletlenül terjesztette ki a hétfői meghívását az európai vezetőkre. A friss hírek szerint Putyin ugyanis területeket szeretne, de nem tűzszünetért, hanem stabil békéért cserébe. Ezt pedig úgy fest Donald Trump is támogatja. 

Az amerikai elnök az alaszkai út után hangsúlyozta: egy stabil béke jobb, mint egy bizonytalan tűzszünet. 

Ehhez azonban nemcsak Zelenszkijt, de az európai vezetőket is meg kell győznie. Utóbbiak pedig már számtalanszor bizonyították, hogy a háború pártján állnak. 

Az európai vezetők megrémültek 

Habár az európai vezetők eddig nem rajongtak semmiért, ami a békével kapcsolatos, azonban amióta Donald Trump felpörgette az eseményeket, nem győznek ők is helyezkedni. Hirtelen a békepárti narratíva kapott főszerepet. A valóság azonban az, hogy az Európa eddig minden lehetőséget elszalasztottak és minden rendelkezésre álló eszközt visszautasítottak a konfliktus rendezésére. 

Így tehát egyetlen reményük, hogy hízelgéssel rábírják Trumpot, hogy ne engedjen Putyin nyomásának.

Kérdés, hogy mire mennek majd ezzel hétfőn, hiszen az amerikai elnök pontosan tisztába van vele, hogy ezek az emberek korábban még támadták. Támadták az amerikai elnökválasztás alatt és támadták a választások után is, amikor nekikezdett a konfliktus lezárásának. Nem biztos tehát, hogy Zelenszkij a legjobb társaságot választotta az utazáshoz, ahogy az sem, hogy az európai vezetők elégedetten térnek majd haza. 

add-square Orosz–ukrán háború

Halálos orosz támadás érte Ukrajnát a washingtoni találkozó előtt + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekvilágjáték

A humanoid gép és a gépies ember szép új világa

Faggyas Sándor avatarja

Az „okos” gépek életünk mind több területén válnak uralkodóvá, s végül fölöslegessé tehetik az emberi spontaneitást, kreativitást, gondolkodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu