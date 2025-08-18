Donald Trump rálépett a gázpedálra

Az amerikai elnök ígéreteihez híven valóban aktívan dolgozik az orosz–ukrán háború lezárásért. Donald Trump azonban most érezhetően a lovak közé csapott, hiszen az alaszkai csúcstalálkozó után hétfőn már az ukrán elnököt Volodimir Zelenszkijt és az európai vezetőket fogadja a Fehér Házban. Brüsszel retteg a békétől, félnek, hogy Zelenszkij igent mond, ezért kísérik el.

Donald Trump az alaszkai tárgyalások óta felpörgette az eseményeket

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A helyzet feltehetőleg nem lesz egyszerű, miután Zelenszkij és Trump már korábban is konfrontálódott. Amikor az ukrán elnök legutóbb a Fehér Házba látogatott, óriási botrány kerekedett. Követelőzött és modortalanul beszélt az amerikai elnökkel és csapatával.

Ez egészen odáig fajult, hogy végül jelezték Zelenszkijnek: el kellene hagynia az elnöki rezidenciát.

Akkor Donald Trump igyekezett az európai vezetők által soha ki nem mondott igazságot megértetni Zelenszkijjel: ebben a konfliktusban nincsenek ütőkártyák a kezében.

Ezt a csörtét feltehetőleg nem akarja megismételni az ukrán elnök, innen nézve pedig logikus, hogy erősítést is visz magával.

Donald Trump békét akar

Az amerikai elnök sem véletlenül terjesztette ki a hétfői meghívását az európai vezetőkre. A friss hírek szerint Putyin ugyanis területeket szeretne, de nem tűzszünetért, hanem stabil békéért cserébe. Ezt pedig úgy fest Donald Trump is támogatja.

Az amerikai elnök az alaszkai út után hangsúlyozta: egy stabil béke jobb, mint egy bizonytalan tűzszünet.

Ehhez azonban nemcsak Zelenszkijt, de az európai vezetőket is meg kell győznie. Utóbbiak pedig már számtalanszor bizonyították, hogy a háború pártján állnak.