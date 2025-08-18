Rendkívüli

Megérkezett Budapestre Kapu Tibor

Zelenszkij újabb kudarca – az FSZB robbantást hiúsított meg a Krími hídon

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat közlése szerint meghiúsította az ukrán titkosszolgálatok újabb kísérletét a Krími híd felrobbantására. Az orosz hatóságok azt állítják, hogy a merénylethez nagy erejű robbanószerkezetet használtak volna, amelyet a hídon helyeztek volna el.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 9:42
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Az FSZB tájékoztatása szerint Zelenszkij és az ukrán szolgálatok terve „súlyos terrortámadás” lett volna, amely jelentős károkat okozott volna a 2018-ban átadott hídnak, amely Oroszország számára stratégiai fontosságú összeköttetést jelent a félsziget és az orosz szárazföld között – számolt be róla az Origo.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij
(Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Mint a hivatalos közleményben hangsúlyozták: a robbantási kísérletet sikerült időben megakadályozni, és több gyanúsítottat is őrizetbe vettek. Az orosz hatóságok nyomozást indítottak az ügyben.

A Krími híd már eddig is nem egyszer volt célpontja támadásoknak. 2022-ben és 2023-ban is robbanások rongálták meg az átkelőt, amelyet Moszkva kiemelten védett objektumként tart számon. Az ukrán vezetés többször kijelentette, hogy a híd katonai célpontnak számít, ugyanis Oroszország ezen keresztül szállít utánpótlást a megszállt területekre.

A pokolgépet, amelyet egy Chevrolet Volt típusú gépkocsiban rejtettek el, hatástalanították – közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata megakadályozott egy újabb kísérletet az ukrán titkosszolgálatok részéről, hogy terrortámadást hajtsanak végre a Krími hídon egy robbanószerrel felszerelt jármű felhasználásával

 – hangzott a közlemény. 

Az FSZB szerint a nagy hatóerejű, házi készítésű robbanószerkezetet hordozó jármű Ukrajnából érkezett Oroszországba. A szolgálat közölte, hogy őrizetbe vett mindenkit, aki szerepet vállalt a pokolgép orosz területre juttatásában, és az ügyben büntetőeljárást indított. 

A Moszkvában kiadott tájékoztatás szerint a Chevrolet az orosz–georgiai határon, az Észak-Oszétiában található Verhnyij Larsz nemzetközi határátkelőhelyen át jutott be az országba, egy magán autószállító járművön. A Krasznodari területen egy másik sofőr vette volna át a vezetést, aki anélkül hajtott volna fel a Krími hídra, hogy tudatában lett volna annak, hogy bombát szállít.

 Az FSZB szerint az ukrán titkosszolgálatok az akaratán kívül csináltak volna belőle öngyilkos merénylőt. 

 

Az elhárítószolgálat rámutatott, hogy idén ez már a második arra irányuló kísérlet az ukrán titkosszolgálatok részéről, hogy nagy mennyiségű robbanóanyaggal megrakott járműveket használjanak fel robbantásra a Krími hídon. 

Április 2-án Bresztnél, a belarusz–lengyel határon a belarusz biztonsági erők egy több mint féltonnányi szintetikus robbanóanyaggal megrakott mikrobuszt foglaltak le. A tervezett bűncselekmény részvevőit őrizetbe vették, köztük a sofőrt, aki szintén nem volt tisztában öngyilkos „küldetésével”.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

