Tudatos médiahasználatra tanították a fiatalokat a Rákóczi-táborban

Idén nyáron is több tízezer magyar fiatal kapcsolódhatott be a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi táboraiba, ahol az élmények között a médiatudatosság is hangsúlyos szerepet kapott. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) médiaértés-oktatói interaktív foglalkozásokat tartottak, hogy a diákok játékos formában tanulhassanak a digitális tér kihívásairól – derült ki a hatóság közleményéből.

A táborozók fiktív történetek feldolgozásán keresztül szerezhettek tapasztalatokat a médiahasználat mindennapi dilemmáiról. A fiúk és lányok külön csoportokban dolgoztak, így mindenki bátrabban mondhatta el véleményét és kérdezhetett. A 12–18 éves korosztály számára összeállított történetekben a résztvevők döntései alakították a cselekmény irányát, ezáltal megtapasztalhatták a választások következményeit is.

Az oktatók hangsúlyozták a közösségi felelősségvállalás, az empátia és a segítségkérés fontosságát. A program során a gyerekek saját élményeiket is megoszthatták, ami erősítette a közösségi élményt és bátorította őket, hogy nyíltan beszéljenek online problémáikról.

A fiatalok megismerhették azokat az online felületeket is, ahol támogatást kaphatnak nehéz helyzetekben. Ilyen például az Internet Hotline, az NMHH digitális jogsegélyszolgálata, amelyen keresztül akár gyerekek is közvetlenül tehetnek bejelentést.

Az NMHH közleménye szerint a sátoraljaújhelyi program ismét bebizonyította, hogy a tudatos médiahasználatra nevelés élményalapú és szórakoztató módon is megvalósítható. A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központok célja, hogy minél több fiatalat vértezzenek fel azokkal az ismeretekkel, amelyek segítenek biztonságosan eligazodni a digitális világban.